VIDEO: Parquímetros benefician a restaurantes: presidente de la Canirac.

La efectividad del programa fue reconocida por el líder empresarial.

A meses de operar el sistema de parquímetros, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Playa del Carmen, Juan Carlos Cabrera, reconoció que el programa ha venido a resolver un problema añejo como lo fue la anarquía en materia de movilidad.

“Poder encontrar estacionamiento, para poder ir a hacer sus compras, para poder ir a pasear a la Quinta Avenida, para poder ir a la playa o para poder ir a todo esto, estoy a favor de los parquímetros dentro de la zona turística, no así en el resto de Playa, pero esto es a título personal”, dijo Juan Carlos Cabrera, presidente Canirac.

Previamente una encuesta aplicada a un grupo de ciudadanos de Playa del Carmen entre los que destacaron jóvenes, adultos, hombres y mujeres, empresarios y trabajadores coincidieron en señalar que el programa Playaparq ha venido a descongestionar las vialidades y aportar una sensación de tranquilidad a la otrora intransitable Playa del Carmen.

“A mi me agrada porque ya no hay tanto congestionamiento vial, ya no hay tantos coches estacionados” o “La verdad es que es una ventaja para todos, para el comercio, para el turista, para la gente que está viviendo aquí” fueron parte de los comentarios hechos por solidarenses que han puesto a prueba el programa de parquímetros.

Otros ciudadanos que fueron abordados en la vía pública opinaron: “Creo que es una gran oportunidad para Playa del Carmen poder empujar e iniciar proyectos de movilidad”, “yo la verdad pienso que está excelente lo que están haciendo en este plan de movilidad que una ciudad como Playa del Carmen, en pleno crecimiento necesita tener este tipo de alternativas”.

Finalmente vale la pena mencionar que otro factor a considerar es el hecho de que parquímetros y bicicletas traen muchos más beneficios en movilidad. “La verdad estoy contento que siga creciendo Playa, que se esté convirtiendo en una gran ciudad que ya lo es y que sea el comienzo de algo mucho más grande”, dijo otro de los encuestados.

