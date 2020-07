VIDEO: Parque acuático abandonó entre desechos a Delfines en Playa del Carmen

Una denuncia en redes sociales ha indignado a la sociedad quintanarroense debido a que se ha exhibido las condiciones deplorables en las que viven los delfines, supuestamente en Dolphin Discovery de Puerto Aventuras, un parque acuático muy reconocido a unos minutos de Playa del Carmen.

Un video muestra cómo es que viven actualmente los delfines que se mantienen en cautiverio ya que son la especia que la ley de protección animal en Quintana Roo no protege, en el video se nota que en el agua donde ellos nadan se encuentra una gruesa capa de suciedad que cubre prácticamente toda la superficie de donde viven.

Así viven los delfines de un parque acuático tras la pandemia

Al parecer los efectos de la pandemia por el coronavirus, afectaron incluso a la vida animal, en este caso los delfines que se mantienen en cautiverio, al no tener programado espectáculos para los turistas, no generan ingresos suficientes como para mantenerlos en las condiciones de salud óptimas, es por eso que se encuentran o estarían en una condición deplorable de abandono en un lugar del que no pueden salir y por ende tampoco valerse por sí mismos.

Indignan condiciones de delfines de conocido parque acuático de Quintana Roo

Se ha pedido ayuda a las autoridades estatales y también federales respecto al caso para darle un seguimiento en torno a lo que se ha visto en las redes sociales, basta un minuto para poder apreciar el estado en que se encuentran estos animales que en algún momento recibieron toda la atención por generar grandes cantidades de ingreso al entretener al turismo extranjero.

En temporada alta los delfines trabajan entreteniendo personas

Se han compartido imágenes y videos de cómo era este lugar antes y la diferencia es brutal, se desconoce el estado de salud en el que se encuentran actualmente estos animales, así como también se desconoce quién se encarga de su alimentación, ya que el estanque en donde se encuentran está sumamente sucio, se cree que la atención es nula en general.