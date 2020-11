(VIDEO) Ni una +

La represión de los policías municipales de Cancún al mando de Capella fue transmitida en vivo por varios de los manifestantes

La muerte de Bianca Alexis, asesinada el fin de semana en Cancún, exhibió el fracaso de la estrategia del Mando Único en Quintana Roo y desató una protesta masiva de mujeres que exigían justicia y el freno a la violencia de género en la entidad, la cual culminó con la represión a balazos de la Policía Municipal de Cancún, que dejó varios heridos, entre ellos dos reporteros, uno de ellos compañero de esta casa editorial.

El cuerpo de la joven de 20 años fue localizado la noche del domingo en la calle Monte Pandera del Fraccionamiento Vista Real de Cancún, con “claras huellas de violencia”, según reportó la Fiscalía de Quintana Roo.

La represión a balazos de los policías municipales de Cancún al mando de Capella fue transmitida en vivo por varios de los manifestantes

“No me vengas a decir que ‘estoy muy pequeña como para dejar el problema de los feminicidios o las opiniones apáticas respecto al tema me afecten’. Porque teniendo 5, 10, 19, 35, 50 u 85 años, mañana siempre existirá la posibilidad de no regresar a casa, y mientras así sea, claro que me va a preocupar, y claro que lo tendré en mi mente, y por supuesto que seguiré defendiendo mis puntos de vista ante cualquier idiota que se atreva a decirme que no es la manera”, escribió Alexis el 29 de agosto de 2019.

Así el de Bianca Alexis será el caso número 13 de feminicidios que han ocurrido en el año en Quintana Roo, donde la escalada de violencia, los asesinatos, el crimen organizado, además de la alta incidencia delictiva, han puesto de manifiesto las fallas de un Mando Único que no se ha sabido aplicar en la entidad.

El homicidio de Bianca Alexis provocó una manifestación pacífica en diversas ciudades de Quintana Roo, exigiendo el fin de la violencia de género

Tan solo en la semana que terminó, los colectivos feministas reportaron un gran número de agresiones a mujeres en Quintana Roo, además de crimen de Bianca Alexis.

Se tomó conocimiento de una niña de 14 años violada en Villas Otoch; una joven más fue encontrada asesinada en un edificio abandonado,

También una mujer con un bebé estuvo a punto de ser levantada tras tomar un taxi en Tulum, y una decena de mujeres lograron huir de una camioneta que quería subirlas a la fuerza por dos hombres encapuchados en Playa del Carmen.

“Todos los días un cartel más de una niña o mujer desaparecida en el Estado”, denunciaron en redes sociales.

En este video de Julián Ramírez se observa el momento en que los agentes repelen a balazos a los manifestantes.

#JusticiaParaAlexis

La sede de la Fiscalía de Quintana Roo en Cancún se convirtió en el escenario donde más de 500 personas protestaron, algunas violentamente, ante el hartazgo por la inseguridad que día a día se desborda en el destino turístico.

Previamente, una marcha con cientos de mujeres vestidas de negro, recorrió diversas calles de Cancún, para llegar a la sede de la dependencia, en la Avenida Xcaret esquina con Kabah, portando pancartas donde reclamaban la falta de seguridad que no ha podido ser controlada por las fuerzas policiales.

Acompañando a los manifestantes, las redes sociales hicieron eco del descontento, el hartazgo y los reclamos de la sociedad a la falta de estrategia para brindar seguridad.

El paraíso huele a sangre, decían varias de las pancartas que portaban los manifestantes

“La Riviera Maya no es un paraíso, Quintana Roo es un estado feminicida. ¿Hasta cuándo las mujeres dejaremos de vivir con miedo? ¿Cuántas más hasta que hagan justicia? Nos están matando y no hacen nada”, fue uno de los mensajes que se plasmaron a manera de reclamo.

Aunque las autoridades señalan que son 12 los feminicidios registrados en Quintana Roo en lo que va de 2020, en los mensajes en redes sociales se señala que tan solo en en lo que va de noviembre, han perdido la vida 7 mujeres de manera violenta.

En diciembre de 2018, la propia Alexis escribió el temor que enfrentaba ante la inseguridad.

“Tengo miedo de salir de mi casa y no volver a ver a mi amá”, escribió la joven el 12 de diciembre de 2018.

Desde 2018, Alexis tenía miedo de no volver a casa

Casi dos años después, su temor se volvió realidad, pues tras ser hallado su cuerpo, su mamá fue la persona que la identificó en la Fiscalía.

#QuintanaRooFeminicida

En 2018, Quintana Roo registró 8 feminicidios de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esta cifra se duplicó en 2019, al cerrar el año con 16 casos reportados, de acuerdo con la misma estadística federal, que se alimenta con los datos proporcionados por las entidades federativas.

Este año, a pesar de la pandemia, y con el encierro que ésta provocó, se han reportado 9 casos ante las autoridades federales, aunque la propia Fiscalía de Quintana Roo reportes tener ya 12 casos registrados.

Así, el hashtag #QuintanaRooFeminicida se traslado de las redes sociales a las calles, donde los manifestantes llegaron a protestar por la violencia de género.

Ahí, diversos colectivos feministas comenzaron su marcha desde el kilómetro 0 del Bulevar Kukulcán, en la Zona Hotelera de Cancún, hacia la Fiscalía; luego, la manifestación llegó al Palacio Municipal de Cancún.

Algunas en silencio, otras portando cruces color rosa, pero todas con la indignación y fuertes mensajes en pancartas de todos los colores, exigiendo la justicia que se prometió que llegaría con la estrategia del Mando Único.

“Les venimos a recordar que su paraíso en la Riviera Maya es un #QuintanaRooFeminicida. Y a quien le importe más el "prestigio del estado por su turismo" que las vidas de nuestras mujeres, se puede ir derechito por donde llegó. ¡Estamos hartas, furiosas!”, se leyó en otro de los mensajes posteados en redes sociales.

Así, el fracaso de la estrategia del Mando Único se puso al descubierto con las cifras oficiales, donde la entidad ha reportado el repunto de diversos delitos, derivados de la falta de seguridad que impera en Cancún y en todo Quintana Roo, a pesar de las estrategias oficiales como el Mando Único, aplicaciones telefónicas de emergencia, taxis exclusivos para ellas, la colocación de cámaras y hasta la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, no han sido suficiente para contener la violencia de género.

La incapacidad que demostró la policía de Cancún derivó en que cuando los manifestantes lograron derribar la barricada que impedía el paso al Palacio Municipal de Cancún, elementos municipales repelieron a balazos a los manifestantes, quienes tuvieron que huir aterrados de la agresión policial.

Las rafagas de balazos y los toletazos y golpes con sus escudos fueron las agresiones que los elementos emplearon contra la ciudadanía, demostrando siu falta de capacidad para enfrentar movilizaciones que lo único que buscaba era demandar la seguridd que las autoridades han demostrado su incapacidad.

Indagatoria

Por la mañana, la Fiscalía dio a conocer el inicio de la carpeta de investigación 11/6/2020, por el asesinato de Bianca Alexis, quien había salido a vender un cigarro electrónico el sábado, y ya no regresó a casa.

El hartazgo por la inseguridad y el reclamo de Justicia para Alexis derivó en una violenta protesta afuera de la Fiscalía, en donde hasta el cierre de esta edición se mantenía la movilización, y los manifestantes habían quemado lonas y pancartas colocadas afuera del edificio, además de destruir el logotipo de la dependencia.

