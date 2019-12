VIDEO: Mujeres de Cancún enardecidas le rompen la jefa a un ratero chillón

VIDEO: Mujeres de Cancún enardecidas le rompen la jefa a un ratero

Un grupo de mujeres en Cancún le dieron tremenda madrina a un ladrón que minutos antes había hecho de las suyas, motivo por el cual decidieron dejarle caer una lluvia de trancazos para darle una buen elección y ahora la pensará más de mil veces antes de cometer otro delito.

En un video de 59 segundos se puede ver desde el inicio al ladrón sentado en la banqueta, con las manos atadas rodeado por varias mujeres, mientras un hombre lo está grabando utilizando su celular, las molestas ciudadanas comienza a darle unos cuantos golpes en la cabeza, además de varias patadas.

A lo largo de esta grabación se puede escuchar la voz de un hombre exigiéndole al delincuente levantar la cara para poderlo exhibir en las redes sociales e instantes después una de enfurecida mujer lo golpea en la cabeza, diciéndole en varias ocasiones que debe respetar a las mujeres, desatando en ese momento la rabia de quienes la acompañaban.

Cuando comenzó a sentir los guamazos y patadas, el ladrón se pudo a llorar como un bebé pidiendo a todas dejar de maltratarlo, sin embargo, ni sus lágrimas pudieron calmar los ánimos de estas habitantes de Cancún, las cuales continuaron dándole una paliza.

“Aprende a respetar a las mujeres hijo de la chi!”#!, aprende a respetar a la mujeres, cabr!”#!$, me vale ver!”!#” que te pongas a chillar, porque cuando hiciste tus pen”#$”# te valió ma$%&$% y no pensaste en el daño que podías hacer y te aprovechaste únicamente porque viste a una de nosotras caminando sola hijo de la chi&#$&, así que ahora no este de marica y pórtate como hombre ca%#$%”, refiere una de las molestas mujeres en este video.

Este video provocó opiniones encontradas en las redes sociales, ya que algunos cibernautas criticaron la forma violenta de actuar por parte de los ciudadanos y otros usuarios aplaudieron la valentía de estos cancunenses.

