Estando en plena conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, una joven evidenció por qué muchas mujeres deciden salir a las calles para exigir justicia y respeto, esto al mostrar cómo un hombre en el transporte público de Cancún le estaba grabando sus piernas utilizando un celular.

La valiente fémina de nombre Verónica utilizó las redes sociales para denunciar al hombre que la estaba acosando cuando viajaba a bordo de la ruta 17, en Cancún, el cual estaba grabando las piernas de esta mujer, pero quedó totalmente evidenciado gracias a la luz del flash, misma que estaba encendida mientras realizaba la grabación.

¿Por qué la FDA emitió una alerta para el gel desinfectante en México? Síguenos en Google News y mantente informado

VIDEO: Mujer confronta a un acosador en el transporte público de Cancún

Cuando se percató de lo ocurrido la mujer se armó de valor como lo manifestó en cuenta de Facebook y temblando enfrentó al sujeto: “Hoy me acosaron en el autobús. Ruta 17. Leve recordatorio de por qué marchamos. Me atreví a confrontarlo. Estaba temblando pero pude”, escribió la joven.

De acuerdo con datos recabados por La Verdad Noticias el 70 por ciento de los habitantes en Cancún utilizan el transporte público, evidenciando varias mujeres en su momento algunos casos de acoso.

Al ver como Verónica le estaba haciendo frente, el hombre que utilizaba cubrebocas del 50 aniversario de Cancún únicamente movía la cabeza, mientras escuchaba los reclamos realizado por la ofendida, la cual en ese momento decidió bajar del camión con el número de unidad 507.

Noticias Cancún

“No crea que no lo vi que me estaba grabando, muy mal día para grabarme las piernas, pésimo día para grabarme las piernas, es una falta administrativa, no se disculpe, no lo vuelva hacer, no vuelva a meterse con una mujer y mucho menos con una niña”, le reclama molesta Verónica al acosador.

Mujer sufre acoso en transporte público de Cancún

Cabe recordar que el 8 de marzo se conmemora el “Día Internacional de la Mujer” y por este motivo muchas salen a las calles para exigir igualdad de género, respeto, así como justicia para todas aquellas féminas víctimas de la violencia.

Te recomendamos: VIDEO: Tiburón y buzo se encuentran cara a cara bajo el mar de Cancún

Las reacciones de los cibernautas por esta grabación no se hicieron esperar, y la mayoría de ellos pidieron a los choferes del transporte público en Cancún bajar de las unidades a hombres que sean señalados de acoso por parte de alguna pasajera.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ