VIDEO; Mujer agrede a enfermero por llegar con uniforme a casa, Cancún

A través de las redes sociales, un video comenzó a ser viral luego de que denunciaron a una dama por agredir a un enfermero, por el simple hecho de llegar a su casa con uniforme del trabajo; esto pasó en la ciudad de Cancún sobre la avenida Miguel Hidalgo, mejor conocida como la Ruta 5.

De acuerdo al texto que aparece en el video difundido, se aprecia a una mujer caminando sobre la avenida antes mencionada a una cuadra antes de llegar al ISSSTE de Cancún, cuando vio la casa del hombre y su moto, al pasar cerca, empujó el vehículo, dejándolo en el suelo, ocasionando destrozos a la unidad.

VIDEO; Mujer agrede a enfermero por llegar con uniforme a casa, Cancún

Se sabe que está mujer, en varias ocasiones a agredido al enfermero, el motivo es porque según la responsable, puede traer el virus a esta zona de Cancún, poniendo en peligro la vida de los más vulnerables y sobre todo de los más pequeños de la casa, por ello es que aprovechó el momento y agredió de esta manera al enfermero.

Agreden a enfermero en Cancún, siguen estos actos

Hasta el momento la presunta culpable sigue libre, además se desconoce si la víctima ya acudió a las autoridades correspondientes para interponer la denuncia y así comienzan las investigaciones , atraparla y llevarla ante la justicia y determinen su situación jurídica.

Más notas de Quintana Roo aquí

Recordemos que no sólo en Cancún están agrediendo al personal de salud, sino en toda la República Mexicana, así como en el resto del mundo, afortunadamente, Quintana Roo no ha presentado casos donde el sector salud ha tenido que ser atendido por lesiones e incluso no se han registrado muertes por este hecho.

Te puede interesar: Cancún; Guardia Nacional resguarda IMSS de la 510 tras agresión a enfermeros

Tan sólo en Yucatán ya se registró un hecho en el que corrió el peligro de una familia completa, no sólo de la enfermera, pues dos sujetos con gasolina prendieron fuego a una casa, donde la propietaria trabaja en el hospital general de ese estado, causando daños y pérdidas materiales, arriba de los 300 mil pesos.