VIDEO: Mexicanos sobrevivieron a la explosión en Beirut Líbano (Exclusiva)

Después de darse a conocer la noticia de la terrible explosión ocurrida en la capital de Líbano, Beirut, nos dimos la tarea de buscar al comunicador y bailarín oriundo de Cancún, Gio Gálvez, a quién se le ha hecho varias entrevistas en esta casa editorial, debido a su trabajo ha recorrido gran parte del mundo, y ahora radica en Beirut, de viva voz nos relató lo ocurrido en el puerto más importante de aquel país.

Afortunadamente, y como lo dio a conocer en sus redes sociales, él y sus compañeros también de México, se encuentran bien, una vez hecho el anuncio, decidió darnos la exclusiva de cómo vivió este impactante hecho, además nos aseguró, que 10 minutos hicieron la diferencia, por fortuna la historia que relatamos es celebrando la vidal de los mexicanos que sobrevivieron al terrible hecho.

Gio Gálvez nos narró en exclusiva su experiencia en Beirut, donde radica

Narración de los sucesos en Líbano por Gio Gálvez

“Martes 4 de agosto 2020, 6:09: Veníamos de regreso a nuestras casas después de haber pasado un día increíble en Janna Sur Mer, un hermoso resort a la orilla del mar ubicado a 24 Km de Beirut.

Mis dos compañeros mexicanos y nuestro amigo Libanes (quien conducía el coche) nos quedamos atorados a mitad del camino por el tráfico, algo muy normal en este país.

Lo intrigante fue que comenzamos a sentir un zumbido en los oídos, algo molesto, pensamos que era algo normal hasta que vimos una enorme nube de humo color rosa subiendo por el cielo, de momento supimos que había sido una explosión pero ¿Qué pudo haber explotado? Mi amigo Libanes comenzó a recibir llamadas, preguntando si se encontraba bien y en donde se encontraba, al parecer hubo un atentado contra el primer ministro de Líbano, entramos en pánico por un posible ataque terrorista, pero esto fue desmentido minutos después con otra llamada, al parecer Israel bombardeó las bases de armas de Líbano.

Así se ve la zona cero en Beirut, Líbano

Nosotros seguíamos en shock, en medio de un país con una crisis económica bastante seria, la pandemia del Covid y ahora un posible ataque terrorista, todo esto mientras conducimos hacia nuestras casas.

Llegamos al centro de Beirut, una completa zona de guerra. Todos los vidrios habían estallado, desde el piso uno, hasta el piso cincuenta. La gente caminaba sangrando por la calle, los coches también con los vidrios explotados y el caos por querer salir de ahí ya que posiblemente podría haber un segundo ataque. Cosa que fue negada minutos después con una nueva llamada avisando que había explotado una fábrica de fuegos artificiales.

La enorme nube rosa, antesala de destrucción en Beirut, Líbano

Todos los caminos estaban cerrados, acababa de explotar la capital del Líbano, la entrada marítima de insumos más importante de todo el país, era claro que el miedo, la ira y la desilusión se apoderaron de todos los ciudadanos y el país entraría en conflicto.

A medida que íbamos buscando una nueva ruta para llegar a nuestras casas, íbamos encontrando mayor destrucción. Las ondas de la explosion fueron tan fuertes que voltearon automóviles, tiraron árboles y destruyeron todo al menos diez kilómetros a la redonda.

Mexicanos sobrevivieron a la explosión de Beirut, Líbano, 10 minutos fueron la diferencia

De alguna manera, entre tanto tráfico y desesperación encontramos un camino que nos llevaría a casa, el país estaba desconcertado. No conozco el idioma, pero puedo entender el dolor en la cara de esta pobre gente.

Gio Gálvez reconocido bailarín de Cancún y sobreviviente a la explosión de Beirut, Líbano

Después de manejar por dos horas (un tramo que nos toma 40 minutos) logramos llegar a nuestra casa, afortunadamente el accidente fue bastante lejos y nuestras cosas estaban intactas. Comencé a recibir llamadas y mensajes de amigos en Europa y México preocupados por mí, no sabía cómo se habían enterado, para mi fue un problema local, hasta que uno de ellos me enseñó un video que circula en Facebook.

La grabación de la explosion desde un departamento en las alturas, me quedé anonadado. No supe qué decir ni cómo reaccionar. Obviamente lo que yo sentí no fue nada comparado con la explosion y eso me hizo pensar en la gente que se encontraba a una distancia más cercana.

Mexicanos sobreviven a la explosión en Beirut, Gio Gálvez de Cancún en exclusiva nos contó su historia

Fue algo lamentable. Solo espero que el país se recupere pronto y tenga de nuevo esa esencia que me hizo decidir quedarme aquí, mientras tanto, como dicen mis amigos, Haram Lebanon”, finalizó Gio Gálvez.

Video exclusivo para La Verdad Noticias pic.twitter.com/rOfma0S2YL — Ángel Balán (@BalanHerrera) August 4, 2020

Cabe mencionar que la ruta para llegar hasta su casa tenía que pasar estricta y rigurosamente por la zona de explosión, según la experiencia de Gio, si hubiesen salido tan sólo 10 minutos antes, hubiesen llegado muy cerca de la zona de la explosión en el momento de registrarse el siniestro.

Reportaje de Ángel Balán en exclusiva para La Verdad Noticias, imágenes redes sociales, video Gio Gálvez