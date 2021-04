Lo que parecía ser una noche más de fiesta en el bar “Las de Guanatos”, de Cancún, se convirtió en pesadilla para una turista extranjera de nombre Marissa Daniel, quien sufrió varias quemaduras en el rostro y cuerpo por el descuido de los meseros, los cuales actuaron de manera negligente antes esta emergencia.

Fue a través de una publicación en Facebook como la visitante lesionada denuncio este hecho, donde como en su último día en Cancún había decidió salir para celebrar un cumpleaños acompañada por su grupo de amigos, eligiendo el bar antes mencionado para comenzar la fiesta.

VIDEO: Meseros de bar en Cancún queman rostro a turista extranjera

En el video publicado en esta red social, captado por un amigo de Marissa, se puede escuchar de fondo las mañanitas, mientras un par de meseros se encuentran dándole a la festejada un shot de cumpleaños, al cual tenían que prenderle fuego como parte de la dinámica, siendo en ese momento cuando todo se salió de control.

“El 4 de abril de 2021 vine a este restaurante con un grupo de amigos; El camarero le sirvió a mi amiga un trago al cual le prendieron fuego; el fuego salió de la bandeja y en la pierna de mis amigos. Por cualquier razón el camarero continuó vertiendo más alcohol en la bandeja y causó un incendio explosivo masivo en mi dirección", escribe en su publicación.

Las imágenes muestran como instantes antes del incidente, debido a una mala práctica de los meseros del bar “Las de Guanatos”, el fuego se estaba saliendo de control, sin embargo, a pesar de esta situación, uno de ellos decidió continuar con la dinámica y arrojarle líquido perteneciente a una botella de bebida alcohólica, siendo en ese momento cuando causó un flamazo, mismo que alcanzó de manera inmediata el rostro de la hoy afectada.

Esta grabación muestra claramente cómo el rostro y el cabello de Marissa Daniel se comienza a incendiar, tirándose de manera inmediata al suelo para intentar apagarlo, pero en ningún momento se observó que alguien del lugar la auxiliara, escuchándose únicamente el asombro de sus amigos ante esta situación.

"He sufrido quemaduras de 2do grado en todo el lado izquierdo de mi cara, brazo izquierdo y oreja izquierda. Incluso perdí algo de mi cabello. El personal de aquí reaccionó extremadamente mal a la situación. No me ofrecieron ayuda ni ayuda; simplemente me miraron sin palabras. Estoy traumatizada por decir lo menos y buscando tomar medidas legales contra los responsables y este establecimiento", indicó en sus redes sociales.

Queman rostro de turista en bar de Cancún

De acuerdo a datos recabados por La Verdad Noticias tras el accidente en el bar de Cancún, se inició una campaña de recaudación en GoFundme en la que solicitan ayuda para poder pagar las cuentas médicas de Marissa.

Respecto al bar “Las de Guanatos”, este no ha emitido ningún comunicado o versión sobre lo sucedido en sus redes sociales, motivo por el cual se desconoce si apoyaron con los gastos a Marissa o simplemente intentan desentenderse del tema esperando a que pase el tiempo.

