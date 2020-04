VIDEO; Médico de Cancún relata su primer día con pacientes de COVID-19

A través de la redes sociales, Freddy Rodríguez, médico en el Hospital General de Cancún, Jesús Kumate, relató su experiencia en el primer día de estar en el área de COVID-19, pues afirma que al paso en el que vamos y por desobedecer a las autoridades de salud, ya no dará abasto el hospital general para pacientes con coronavirus.

“El pasado 22 de abril se inauguró a las 5 de la tarde una área para pacientes con coronavirus, donde había dos a tres pacientes, el día 23 de abril a las 7 de la mañana ya habían 5, a la una y media de la tarde del mismo día ya habían 10, todas las áreas están siendo saturadas y no hay hospital que aguante”, dijo en el video.

Señaló que los enfermeros y todo el personal médico están siendo capacitados constantemente, para atender de manera correcta a todos los pacientes con COVID-19, sin embargo mostró su preocupación, ya que todavía hay personas que no creen en lo letal que es este virus y lo que está ocasionando en el Estado.

“Hay gente que no está tomando esto en serio, imaginense los pacientes, estar varios días en cama, boca abajo para respirar mejor, el no poder ir al baño, el no poderse parar, porque se cansan, se fatigan, algunos están con ansiedad, no es agradable, no es para nada agradable”, continuó diciendo en el su video.

Destacó la labor de sus compañeros, colegas y amigos del sector salud en Cancún, pues él en su primer día vivió varios momentos críticos, en el que enfermeros y médicos, intentaron reanimar a varias personas, pero que lamentablemente perdieron la lucha contra el coronavirus y hoy ya no volvieron a ver la luz del día.

“Hoy me tocó presenciar varios momentos críticos con pacientes graves, complicados y darme cuenta que a veces por más esfuerzo que realice el equipo de salud, cuando el paciente no te responde, no va a responder, por más medicamentos, cambio de postura, oxígeno, por más que hagas lo que hagas, simplemente, no”, comentó el médico.

Concluyó diciendo a la ciudadanía que por favor hagan caso a las recomendaciones de las autoridades de salud en Cancún, quedarse en casa, utilizar cubre bocas, lavarse las manos durante 20 segundos, la sana distancia, así como aplicarse gel antibacterial al salir ala calle por necesidad, “esto no es un juego, tomemos esto con seriedad”, finalizó Freddy.