VIDEO: Laguna de Bacalar subió de nivel y así se ve

Un impresionante video a circular otra vez las redes sociales en donde se ve como el nivel del agua en la laguna de Bacalar ha subido considerablemente, incluso ha traspasado la altura de los muelles construidos para el esparcimiento de los turistas, la altura del agua es algo que no se veía en mucho tiempo.

La laguna de los siete colores o Bacalar, se encuentra en el municipio del mismo nombre, además de ser un pueblo mágico, hoy presenta crecimiento en sus niveles de agua, cosa que hace mucho tiempo no se veía, esto derivado de la gran cantidad de lluvia que se produjo gracias a la tormenta tropical Cristóbal.

En el video se aprecia como una persona que grababa estaba caminando sobre el muelle, sin embargo éste tenía ya varios centímetros bajo el agua, cosa que no se veía hace mucho y es que los muelles quedaba en la próxima damente aún metros sobre el nivel del agua el tiempo atrás.

Subió de nivel el agua de la laguna de Bacalar

Y es que no sólo la laguna de Bacalar ha recibido una gran cantidad de agua, sino también toda la zona maya que se encuentra en el sur del estado, este tipo de sucesos ha preocupado a muchas personas que no habían visto este tipo de situación ocurrir en Bacalar, sin embargo y por el momento no se permite el acceso a los turistas a este punto muy conocido debido a sus espectaculares colores.

Bacalar es uno de los lugares más hermosos de Quintana Roo y comprende de una gran laguna que ahora ha crecido mucho más debido a las intensas lluvias, por el momento se mantendrá cerrado al público debido a que por la contingencia de Covid 19 permanecerá así hasta el semáforo amarillo.