VIDEO: Ladrones son grabados por ciudadanos asaltando a un taxista en Cancún

Ciudadanos de Cancún lograron grabar el momento cuando a plena luz del día dos delincuentes asaltaban a un taxista en medio de la calle, para después darse a la fuga caminando, no sin antes ser quemarlos en las redes sociales gracias a la difusión de sus rostros, los cuales se puede apreciar perfectamente en este video, logrando observar que se trata de dos jóvenes.

En esta grabación de un minuto con 10 segundos se puede ver en el inicio al taxi estorbando a media calle con las luces traseras prendidas y se puede escuchar como el motor de la unidad sigue encendido, sin embargo, el vehículo no se mueve, situación que llamó la atención de los vecinos del lugar donde se cometió el atraco.

Te puede interesar: VIDEO: Taxistas Cancún enchilados le dieron tremenda golpiza a un ratero por pasado de lanza

Ciudadanos de Cacún grabaron el momento exacto cuando dos delincuentes estaban asaltando a un taxista

Durante la grabación se puede escuchar la voz del encargado de subir este video, quien comienza a narrar todo lo sucedido, repitiendo en varias ocasiones que el taxista estaba siendo asaltado por dos hombres, motivo por el cual en repetidas ocasiones le pide a su esposa llamar a la policía.

“Ahí están asaltando al chaco, al taxista, neta están asaltando al chavo. Marga, ¡hey!, llámate a la policía que están asaltando a un taxista aquí adelante, ¡Marga!, te estoy hablando. Mira ya los viste bien ahí vienen los asaltantes, lo asaltaron, acaban de asaltar al taxista, pero eran dos por eso no me acerque, pero les grabe la cara, aquí se ve su cara”, refiere el ciudadano preocupado.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Durante los últimos segundos de esta grabación se puede escuchar la voz del taxista afectado, el cual refiere que el par de lacras de quitaron su dinero de la cuenta y celular, además de también llevarse las llaves de su auto marca Nissan, tipo Tsuru, pero para su fortuna no lo lastimaron.

“Si me asaltaron, se llevaron el dinero, las llaves del coche y mi celular, pero no pude hacer nada, no le pude hablar a la patrulla, porque se llevaron mi celular”, dice el trabajador del volante.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana