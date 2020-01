1 /6 VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

Tras un intenso operativo por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, lograron la detención de ocho sujetos, quienes tenían en su poder varios animales en peligro de extinción, además de que las condiciones en el que estaban eran las peores, al grado de encontrar a los animales en mal estado de salud.

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

Los animales exóticos asegurados, cinco felinos: una pantera negra, un tigre de bengala albino, un tigre de bengala, un jaguar pinto, un león africano y dos monos, algunos de estos ejemplares están considerados en peligro de extinción, mismos que fueron asegurados y llevados para su atención médica.

Tal vez te interese: Sujetos armados atacan a balazos a un menor de edad en Cancún

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

De acuerdo con el reporte de la policía, el hecho ocurrió el miércoles, cuando un denunciante refirió que en Playa del Carmen existían unos hombres quienes en el interior de un inmueble habían varios animales exóticos, mismos que estaban siendo maltratados, tras ello, los uniformados se trasladaron para verificar el reporte.

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

Al llegar, hablaron con los encargados y las personas que estaban en el sitio preguntándoles por los animales, así como de com los obtuvieron, pero al no acreditar la legal posesión de los animales y que evidentemente no estaban en el lugar ni en las condiciones adecuadas para el crecimiento y desarrollo de estas especies, los agentes procedieron a la detención.

Más notas de Quintana Roo aquí

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

Se supo que los presuntos responsables intentaron huir, pero fueron asegurados; los delincuentes fueron identificados como Alfonso “S”, Isaí “M”, Carlos “G”, Jesús “H”, Bersain “M”, Gabriel “A”, Alvaro “J” y Fredi “R”, además los oficiales aseguraron el local, por lo que en estos momentos el sitio está con cintas de seguridad, nadie puede entrar.

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

Los animales fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Solidaridad en donde serán entregados a las autoridades ambientales correspondientes para que reciban la protección y los cuidados que requieren.

VIDEO: Jaguar, león, tigre y más fueron rescatados en Playa del Carmen, eran explotados

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana