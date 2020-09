VIDEO: Interjet cancela vuelos a Cancún por falta de combustible, acusan usuarios

Se reportan en redes sociales quejas de usuarios de la aerolínea Interjet por supuestamente cancelar vuelos a último momento, además de retrasar hasta con 24 horas otros vuelos con destino a Cancún, al parecer por falta de combustible, pues se ha señalado que los aviones se encuentran estacionados en el aeropuerto de la Ciudad de México.

“La gente está muy enojada ya que Interjet está cancelando vuelos con gente ya documentada, unos pasajeros están a punto de estallar, y ni ejecutivos de Interjet ni Profeco hacen presencia de nada. Si pasa algo aquí estaré reportando”, señaló el caricaturista Chavo del Toro.

Exigen presencia de Profeco en el aeropuerto

Ante esta situación, los usuarios de la línea área se encuentran molestos debido a que cada hora que pasa, representa dinero perdido, y son montos significativos que afectan su economía, ya que muchos adquirieron sus pasajes para vacacionar y realizaron reservaciones desde hace varias semanas en sus centros de hospedaje, por lo que se les agotan los servicios ya pagados en los hoteles.

Largas horas de espera desde ayer para viajar a Cancún

Por falta de combustible Interjet cancela vuelos a Cancún

Cancelan vuelos a Cancún por supuesta falta de combustible

“Tenemos dos horas de retraso de nuestro avión en Interjet a Cancún, pero el problema es que otros tienen retraso desde las 7:00 am y otros desde ayer. La gente del mostrador hace lo posible porque no los linchen... creo que internet no tiene madre”, se lee en un tuit del famoso artista mexicano.

El tema de @internet en el aeropuerto con sus aviones retrasados a Cancún es que no les llenan de combustible... creo que porque no pagaron o no tienen para pagar! @atencionprofeco, creo que ya empezarona exaltarse los ánimos! pic.twitter.com/amwGUk7ev9 — Chavo del Toro ��️ (@chavodeltoro) September 24, 2020

Según los afectados, la respuesta que les han dado por los trabajadores es que los aviones no están cargados de combustible y no les han proporcioando el mismo, aparentemente por falta de pago, señaló el periodista que en este momento se encuentra en una odisea por poder viajar a Cancún, y que no ha podido hacerlo debido a este hecho relacionado con la falta del combustible.