VIDEO: Impactante encuentro de turistas con monos araña en Cancún y Puerto Morelos

De acuerdo a un video difundido en redes, una familia quien estaba de vacaciones por las bellas tierras de Puerto Morelos y Cancún, sin embargo no tenían planeado toparse con una manada de monos arañas, pero lo curioso es que en vez de que se alejen los integrantes de la familia, activaron sus cámaras y comenzaron a grabar.

De acuerdo con especialistas, los monos arañas pueden ser agresivos, esto si ellos se sienten amenazados o estamos invadiendo su hábitat, pero de acuerdo a los biólogos hay cosas que no debes de hacer cuando ves a esta clase de monos o a cualquier otro tipo, ya que lo que para nosotros puede ser inofensivo, para ellos puede ser lo contrario.

Tal vez te interese: VIDEO: manada de jaguares come perros en esta zona de Tulum

VIDEO: Impactante encuentro de turistas con monos araña en Cancún y Puerto Morelos

Esto es lo que no debes de hacer:

No alimentarlos. Sí, correcto, es exactamente lo que no debemos de hacer, por más que veamos que sean tiernos. Es un error en el que todos caemos la primera vez que vemos un mono. Esto puede llegar a ser divertido hasta que alguno de estos monos se le ocurra que más que esperar que tú le des la comida, mejor te la quita él directamente.

No les mires directamente a los ojos. No todos los monos se ponen agresivos si les miras a los ojos, pero una gran mayoría puede hacerlo.

Más notas de Quintana Roo aquí

VIDEO: Impactante encuentro de turistas con monos araña en Cancún y Puerto Morelos

Evita verte rodeado por una manada de estos simpáticos animales. Los monos viven en grandes comunidades y normalmente estas comunidades tienen uno o varios líderes.

Son más rápidos y están en su hábitat que tú, así que no los subestimes. Muchos turistas creen que podrán tomarle el pelo a un mono o se dejan engañar por su aspecto gracioso y desenfadado, craso error.

Únete a nosotros en Instagram

No tocarlos. Algunos monos pueden parecer tan adorables, es imprescindible que evites caer en la tentación de intentar tocarles y ni se te ocurra agarrarlo en brazos. Alguno de ellos puede que decida posarse sobre ti, eso es un hecho que no podrás evitar y que aunque no es recomendable, puede tener un pase, porque es el mono en cuestión el que ha decidido estar encima de ti.

Esta familia del video logró salvarse pero cuando veas una gran cantidad de monos, evitar acercarte a ellos y más si no están entrenados, hay una probabilidad que te ataquen.