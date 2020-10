VIDEO: Humillan a trabajadora de Cancún, por su forma de vestir en un Chedraui

Una mujer denunció a través de las redes sociales un supuesto acto déspota por parte de una empleada de seguridad de una tienda Chedraui de la ciudad de Cancún, en donde fue humillada enfrente de más personas que fueron testigos de los malos tratos hacia su persona, afortunadamente pudo grabar los hechos aún dentro de la tienda.

En el video se escucha una introducción triste, pues aseguró que el trato que le dieron fue debido a su vestimenta, ya que estaba en su dia libre y decidió simplemente vestir casual, la inculparon de un robo que nunca sucedió y posterior a las humillaciones, la seguridad que la señaló desapareció junto al gerente, tan solo fue a encargar un pastel, que por cierto si pagó.

Mujer fue humillada en Chedraui

“Cuando vas al Chedraui Lakin a apartar un pastel y te confunden con fardera por pasar a ver la ropa, te humillan frente al resto de los clientes, te piden que entres al baño para revisarte sin decirte el motivo de dicha revisión, accedes, cómo es de esperar no te encuentran nada porque no fuiste a robar si no a comprar”, comentó Agus en su perfil de Facebook en donde compartió un video de los hechos.

Este tipo de situaciones sucede frecuentemente y es una forma de discriminación en la cual encuentren culpable de algún delito a una persona por su forma de vestir, sin importar que esto no tenga sustento como en el caso de Agus en un Chedrahui.

Humillan a mujer por su forma de vestir en Chedraui

Tal vez te interese: ¿Hallaron estatuas mayas con formas extraterrestres en excavaciones del Tren Maya?

“La guardia muy prepotente y grosera me gritó que le diga dónde estaba la prenda (la cual se quedó en su estante, porque solo la vi) y ni disculpa me pidió la mugrosa guardia que según sus compañeros se llama Tila y en lugar de admitir su error y pedir una disculpa corrió a esconderse al área de empleados y jamás dio la cara”.

Chedraui y sus prácticas turbias

Noticias Cancún

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

Determinó la afectada que se sintió humillada, cuando solo fue a apartar un pastel para la celebración de alguna persona especial, ahora solo queda el trauma, y una terrible experiencia en un supermercado; “Humillación y difamación con quién denunció un atropello así y el gerente de la tienda no apareció”.