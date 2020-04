VIDEO: Fantasmas se divierten en los parques de Cancún sin humanos

Las cosas paranormales siempre han ocurrido, pero en actualmente durante la cuarentena mientras estamos en casa ocurren situaciones que te pondrían los pelos de punta, sobre todo por la noche, cuando al parecer los fantasmas aprovecha la falta de humanos para divertirse en los parques de Cancún como se puede ver en este video captado por un hombre que cuenta su experiencia de miedo cuando observo los columpios moverse solos.

La grabación de 47 segundos muestra al encargado de realizar este video caminando de noche mostrando cómo luce las calles de Cancún durante la noche mientras se vive en cuarentena, cuando de pronto llega hasta un parque donde los columpios comienzan a moverse solos, lo cual llamó la atención del hombre.

Fantasmas disfrutan de parques en Cancún

No tiene que pasar mucho tiempo para ver de nueva cuenta los columpios moverse, pero en esta ocasión los tres al mismo tiempo, sin embargo, ahora se escuchan también ladridos perros, dándole un toque más misterioso a la filmación, la cual causado diferentes reacciones en redes sociales de Cancún.

“No inventes estaba pasando por un parque cerca de Las Palapas cuando observe como los columpios se estaba moviendo solos y me acerque para grabar pero me lleve un sustote cuando vi que se movían los tres al mismo tiempo pero también ladraban los perros y la verdad al final me dio miedo y me fui del lugar, quería grabar más pero la neta si me dio un buen de miedo, pero ahí les dejo lo que grabe”, refiere el comentario de la publicación.

Muchos no creen en la existencia de fantasmas, pero cada vez es más común en los videos subidos al internet observar situaciones donde quienes realizan las grabaciones muestran cómo ocurren hechos inexplicables y en ocasiones pueden captar apariciones misteriosas, las cuales le ponen los pelos de punta hasta al más incrédulo.

No cabe duda que este el tema de los fantasmas siempre causa opiniones encontradas debido a muchos charlatanes que aprovechan este asunto para únicamente ganar fama con videos falsos del más allá.

