VIDEO: Fantasma en Oxxo de Cancún les da tremendo susto a trabajadores

Los fantasmas pueden estar en cualquier lado, casas, panteones, edificios abandonados, pero ahora también unos empleados de OXXO, en Cancún, les tocó vivir una experiencia paranormal cuando una presencia del más allá les dio el susto de sus vidas haciéndolos salir de la tienda rápidamente, lo cual decidieron grabar en video.

En esta grabación de un minuto con 37 segundos se puede escuchar desde el inicio las voces de estos asustados trabajadores, quienes en todo momento hacían notar todo lo ocurrido dentro del minisuper, mientras siguen observando desde afuera como siguen pasando cosas inexplicables.

Mientras avanza el video tomado en Cancún se observa como las puertas de refrigeradores se abren solas, pero también se nota como las luces del establecimiento se prenden y apagan solas, lo cual aumenta el temor de los presentes.

Uno de los trabajadores decide entrar para filmar con su celular todo los sucedido, esto al asegurar que no le creerían en caso de explicarle a su jefe, todo esto lo realiza acompañado de un amigo, al tener miedo de ingresar solo.

“Quiero grabar porque mi jefe no me va a creer lo que está pasando, la verdad ni yo tampoco lo creo si no lo estuviera viendo la neta”, dijo.