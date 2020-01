VIDEO: Fantasma de los columpios asusta a más de uno en un parque de Cancún

De todos los lugares donde imaginarías encontrarte con un fantasma, un parque es de los menos comunes, pues en él se reúnen personas de todas las edades para actividades de recreación, sin embargo, para un supuesto fantasma de Cancún unos juegos al aire libre en uno de estos sitios, resultó ser perfecto para, aún en otro plano existencial, divertirse como loco.

En un video con una duración de 21 segundos, se puede observar cómo unos columpios y también algunos aparatos para hacer ejercicio se mueven solos sin que haya nadie a la vista, motivo por el cual, en este caso una asustada mujer decidió captar todo con su celular, asegurando que se trata de un espíritu del más allá.

“Ósea no veo a nadie por aquí y se empezó a mover este columpio, se empezó a mover el columpio solo y esa mad%”#” para hacer ejercicio, ose no se está moviendo nada más que eso dos aparatos, verg!””#% neta que miedo, mejor ya me voy de aquí antes de que se aparezca”, dijo la asustada mujer.

Un fantasma que se divierte como niño en unos culumpios de Cancún, asustando a más de uno

Fue en la región 96, de Cancún, donde ocurrieron estos hechos de miedo que le pusieron los pelos de punta a más de uno.

Muchos no creen en la existencia de fantasmas, pero cada vez es más común en los videos subidos al internet observar situaciones donde quienes realizan las grabaciones muestran cómo ocurren hechos inexplicables y en ocasiones pueden captar apariciones misteriosas, las cuales le ponen los pelos de punta hasta al más incrédulo.

No cabe duda que este el tema de los fantasmas siempre causa opiniones encontradas debido a muchos charlatanes que aprovechan este asunto para únicamente ganar fama con videos falsos del más allá.

¡Qué miedo!, seguramente después de esto, la rutina del gimnasio podrá esperar otros mesesitos, en lo que se pasa el susto.

Y tú, ¿alguna vez has presenciado algún suceso paranormal? ¡Cuéntanos!

