VIDEO: Familia de tiburones casi devora a turistas en playa de Cancún

Una familia de tiburones llegó hasta las playas de Cancún donde al observar a varios turistas en el mar, al parecer pensaron que se trataba de un buffet como bienvenida al Caribe mexicano y decidieron aprovecharlo para desayunar, pero al notar su presencia, los visitantes salieron como pudieron del agua, llevándose el susto de sus vidas.

En este video de tan solo 13 segundos se puede observar como varios visitantes están quitándose el calor dentro del mar, divirtiéndose y disfrutando de sus vacaciones, pero nunca se imaginaron que una familia de tiburones terminaría sacándolos del agua para no ser devorados.

Familia de tiburones aparece en playas de Cancún

Mientras más avanza esta grabación se nota claramente como los escualos pasan muy cerca de muchas personas, sin embargo, ningún de ellas se da cuenta de la situación de peligro debido a la velocidad de estos depredadores, quienes decidieron acercarse a un grupo de aproximadamente cinco personas juntas.

Llama la atención como unos hombres desde el balcón de un hotel en Cancún de donde se aprecia como los tiburones se están acercando rápidamente, intentan advertir sobre este peligro a quienes están dentro del agua, pero no logran su objetivo.

“Hey, hey, hey, tiburones, tiburones, están muy cerca de ustedes, ahí están miren, ahí, ahí están, salgan del agua rápido, hey, salgan del agua, ahí están unos tiburones, salgan, me lleva, no me escuchan”, refiere el angustiado turista encargado de realizar esta grabación.

Este tipo de grabaciones se han vuelto muy populares en las últimas semanas, debido a las constantes apariciones de tiburones en las playas de Cancún y sobre todo por la cercanía que mantienen con la orilla del arenal.

A lo largo de la cuarentena la presencia de tiburones en las playas del Caribe mexicano fue aumentando dejándose ver como en muchos años no ocurría, es decir, de manera constante, además de quedarse vigilando a unos cuantos metros de la playa durante un tiempo bastante prolongado.

