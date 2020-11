(VIDEO) Exigen salida de Capella; es un criminal, acusan

Ciudadanos cansados de la inseguridad demandan la salida inmediata de Alberto Capella

Alberto Capella debe irse de Quintana Roo, y para ello, colectivos que están contra el funcionario prestarán este viernes en el Congreso de Quintana Roo, a donde debe ir el a comparecer por la glosa del cuarto informe de gobierno.

Capella, quien es llamado “criminal" han ido en aumento, y por ello, los colectivos que se manifiestan contra él prevén realizar una manifestación enérgica, pues aseguran que la permanencia de Capella es un problema para el gobierno estatal y para la estabilidad social en Quintana Roo.

Los policías de Cancún dispararon la noche del lunes contra ujna protresta contra los feminicidios, dejando varios heridos de bala

“¡Vamos a exigir la renuncia de este criminal porque es hora de limpiar de inmundicia Quintana Roo!”, se lee en la convocatoria lanzada vía redes sociales.

La represión policiaca derivó las manifestaciones convocadas por colectivos feministas por el asesinato de Bianca Alexis, joven de 20 años que desapareció el sábado y fue hallada la noche del domingo sin vida cerca de su casa.

Capella ha sido duramente criticado por la imposición del Mando Único en Quintana Roo, y ayer, durante la manifestación pacífica que se hizo en 8 de los 11 municipios, la más numerosa de ellas en Cancún, el funcionario es señalado como autor de la represión a balazos que ejecutó la policía se Benito Juárez, por orden del exdirector de la corporación, Eduardo Santamaría.

Nexos criminales

Recientemente, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusó a Capella y al exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, de haber pactado con el crimen organizado de esa entidad, lo que desbordó la delincuencia.

“No pactamos como pactó el exgobernador (Ramírez) y el comisionado Alberto Capella Ibarra. Nosotros no pactamos, ellos sí pactaron y con pruebas y documentos que tenemos (podemos probarlo)”, acusó Blanco en septiembre pasado.

Respalda Mimenza expulsión de Capella

El empresario Carlos Mimenza lamentó el deceso de Bianca Alexis, y acusó que la inseguridad en Cancún y en Quintana Roo ha rebasado a la autoridad, por lo que es urgente que Capella se vaya de Quintana Roo.

“Esto sucede todos los días, ya llegó a un límite, no hay estado de derecho en Quintana Roo; y hemos visto que el gobernador Carlos Joaquín no va a hacer absolutamente nada, no tiene interés en le estado de Quintana Roo”, acusó Mimenza.

El empresario asevero que toda la energía de la sociedad civil se concentrará en recurrir al Congreso de Quintana Roo, por lo que convocó a una manifestación en el Congreso de Quintana Roo este miércoles a las 10:00 horas, para exigir a los diputados que atiendas las peticiones de destituir al fiscal Óscar Montes de Oca y a Capella.

“El miércoles a las 10:00 de la mañana vamos a asistir al Congreso del Estado en Chetumal, para insistir al Congreso del Estado y exigir a los diputados que nos atiendan y atiendas las peticiones de la sociedad, que es la destitución inmediata de Óscar Montes de Oca y de Alberto Capella”, arengó Mimenza.

Agregó que el viernes se sumarán y convocarán a la sociedad a una megamarcha, principalmente con las mujeres, para demandar la salida de ambos funcionarios.

“Es indispensable que nos movilicemos todos los quintanarroenses al Congreso del Estado este viernes; queremos justicia también para Alexis; nos vemos el viernes en el Congreso del Estado”, convocó.

