VIDEO: Enorme tiburón persigue a turista en una playa de Cancún

Los tiburones como el Covid-19 no se han ido de Cancún y al parecer piensan quedarse un buen rato sin permitir que nada, ni nadie les quite el placer de estar en el mar del Caribe mexicano, prueba de ello es este video donde se puede ver como uno de estos depredadores marinos decide perseguir a un turista que decidió, a pesar de la restricción actual en las playas, echarse un chapuzón, pero no contaba con la presencia de este imponente tiburón.

La grabación de 57 segundos captada por un drone, se puede ver claramente al viajero nadando, pero sobre todo disfrutando en el mar hasta darse cuenta de que un tiburón estaba muy cerca y para su mala suerte el escualo comienza a nadar en círculos con el fin de evitar cualquier posibilidad de escape.

Al observar esta situación el visitante en Cancún comienza a nadar desesperado con todas sus fuerzas hacia la orilla, pero este depredador no tenía pensado dejarlo ir tan fácilmente, ya que durante varios segundos se mantuvo muy cerca de él, esperando el momento preciso para atacar.

Derivado de lo anterior y al darse cuenta que el feroz depredador seguía acercándose, el asustado visitante se da la vuelta rápidamente para alejarse lo más posible del peligro, mientras el drone sigue grabando este terrorífico momento, mismo que al verlo te hace sentir mucha angustia como espectador.

Aunque parezca increíble, al notar que la turista se dirigía hacia la playa, el tiburón contrario a sus instintos asesinos decidió darse la vuelta e ir en dirección contraria, sin hacer el mínimo intento de alcanzar a quien parecía ser su comida del día.

Lo anterior hace pensar que este depredador del mar únicamente estaba tratando darle un buen susto a la mujer y dejar en claro quien está disfrutando de las playas de Cancún actualmente.

