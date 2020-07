VIDEO: Enorme cocodrilo corre a turistas de una playa en Cozumel

Cuando vas a la playa esperar tener un momento relajado, olvidándote de todos tus problema, disfrutando únicamente del sol, arena y mar, pero jamás te imaginas que mientras estás contemplando la belleza del paisaje acostado en un camastro, un enorme cocodrilo podría llegar hasta donde te encuentras muy tranquilo, dándote el susto de tu vida, como le ocurrió a varios turistas en un arenal de Cozumel donde a uno de estos reptiles se le ocurrió dar un pequeño paseo para convivir con las personas, quedando el momento inmortalizado en video.

En esta grabación de 43 segundos captada por un grupo de visitantes extranjeros, quienes al ver el cocodrilo decidieron alejarse pero no tanto como para no captar el momento, se puede observar desde los primeros segundos como el cocodrilo camina lentamente dirigiéndose hasta donde se encuentran varios viajeros relajándose en los camastros, quienes no se percataron de su presencia en eses momento.

Cocodrilo aparece en playa de Cozumel

Mientras más avanza este video se aprecia al enorme depredador avanzando tranquilamente sobre la arena de Cozumel, mostrando una actitud despreocupada, nada agresiva, pero esta no fue la percepción de muchos turistas, los cuales al verlo salieron corriendo alejándose varios metros, mientras el personal del lugar donde estaban consumiendo les pedía calma.

Al parecer el enorme cocodrilo tenía pensado desde un principio darse un buen chapuzón en el mar para quitarse el calor, pero antes de llegar le pareció buena idea caminar por donde se encontraban los visitantes para saludarlos y conocerlos.

“Mira es un cocodrilo, no puede creerlo es un enorme cocodrilo, mira cómo va caminando, es increíble ver a un cocodrilo de tan cerca, no lo puedo creer es fascinante, mira cómo va caminando”, se escucha decir a los emocionados turistas extranjeros.

Videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Quintana Roo se han convertido en algo viral, ya que cada uno de ellos es diferente debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

