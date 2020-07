VIDEO: Enorme cocodrilo aparece en fraccionamiento de Cancún, todos decidieron quedarse en casa

Cuando sales de casa esperas ver algunos perros en la calle o gatitos, sobre todo si vives en un fraccionamiento, pero en Cancún las sorpresas nunca acaban y para muestra de traemos este video donde se puede ver como al estilo Jumanji un cocodrilo aparece en un fraccionamiento de la ciudad, provocando asombro entre los habitantes del lugar.

En esta grabación de 15 segundos captada desde un vehículo por una pareja de vecinos en este conjunto habitacional, los cuales no podían creer el tamaño del reptil que estaba paseando tranquilamente y mostrando una actitud muy relajada, pero quienes no estaban nada calmados eran los habitantes del sitio.

Cocodrilo se pasea por fraccionamiento de Cancún

Mientras avanza la grabación se puede ver caminando al cocodrilo en este fraccionamiento de Cancún caminando sobre la carpeta asfáltica deteniendo todos los automóviles que en ese momento entraban dirigiéndose a sus hogares o visitando a un conocido, todo esto parecía no importarle a este amigo dientón.

La asombrada pareja que estaba a bordo del vehículo grabando con su celular no podía evitar manifestar su asombro ante tal encuentro, el cual calificaron como algo inolvidable pero sobre todo inigualable, al tener una oportunidad de estar cerca de este depredador.

“Mira qué enorme cocodrilo, no puede ser que ande por aquí como si tuviera su casa, no puedo creerlo, lo voy a seguir grabando para no olvidar el momento y presumirlo cuando regresemos (risas), no puede ser, esta hermoso ese cocodrilo”, dice una asombrada mujer.

Al parecer los cocodrilos están buscando un buen vecindario para tener su casita y poder vivir tranquilos durante la cuarentena.

Videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Quintana Roo se han convertido en algo viral, ya que cada uno de ellos es diferente debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

