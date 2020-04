VIDEO: Enorme cocodrilo APARECE en un campo de golf en Cancún

Tal parece que ahora los animales están tomando el control de varios lugares en las ciudades debido al aislamiento del humano ocasionado por el Covid-19, y para muestra tenemos este caso donde un enorme cocodrilo fue captado en video por trabajadores de un club de golf en Cancún mientras estaba tranquilo disfrutando el paisaje, dándoles un buen susto a todos los presentes.

En este video de tan solo unos segundos, se puede apreciar como el cocodrilo permanece quieto, sin realizar un solo movimiento, por lo que uno de los empleados aprovecha para acercarse y filmarlo a detalle, siendo en ese momento cuando el animal comienza a verlo fijamente como queriendo reaccionar.

Cocodrilo se pasea por club de golf en Cancún

Al darse cuenta de que el cocodrilo no le quita la vista de encima, el colaborador del club de golf en Cancún decide alejarse lentamente para no provocar alguna reacción del reptil, manifestando su temor ante un posible ataque, sin embargo, en ningún momento deja de grabar el momento logrando inmortalizando y compartirlo.

“Mira cómo se queda quieto, espera me voy acercar un poco para lograr tomarlo mejor, es increíble cómo no se mueve únicamente se queda ahí viéndonos hasta siento que nos ve con hambre (risas), mejor ya nos alejamos para no molestarlo, vámonos”, dice uno de los trabajadores.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar en este caso y les pidieron a los trabajadores jugar unos minutos con el cocodrilo para entretenerlo e inclusive invitarle unos tragos como buenos amigos mientras juegan golf, olvidando su miedo, lógicamente todos estos comentarios los hacen como bromas.