VIDEO: El grupo Menudo grabó un videoclip en Cancún en 1982

Una de las anécdotas más memorables para la ciudad de Cancún, es aquella en la que un grupo de preadolescentes famosos ya en gran parte del mundo, Menudo, llegaron a un destino turístico recién inaugurado, la emoción por el lugar fue tan grande que el productor Edgardo Díaz decidió grabar un video en ese paradisíaco lugar.

La agrupación para ese entonces estaba confirmada por Ray Reyes, Roy Roselló, Ricky Meléndez, Charlie Massó y Johnny Lozada Quienes a su vez conformaron la era dorada de la banda, mientras eso sucedía, los menores grabaron un video en las enigmáticas aguas de Cancún.

Dos años después se uniría a la agrupación el popular Ricky Martín, por lo que en esta historia no se visualiza aún, el título de la canción es Bailemos en el Mar, del año de 1982, la canción fue medianamente popular pero sirvió de promoción de este lugar tan mágico que es Cancún.

Este fue uno de los primeros videos musicales grabados en la ciudad de Cancún, después vendrían más para esta ciudad, en el 2019 Harry Styles, ex miembro de la agrupación One Direction, decidió grabar el clip musical de su tema Ligths Up, en algunas locaciones de la ciudad.

El video musical de Menudo es parte de la historia de Cancún y representa la parte alegre del destino, aquel que no se cansa de ser retratado y exhibido en videos o en fotografías de lo grandioso que era la ciudad desde sus inicios hasta las fechas actuales en donde siguen llegando artistas para grabar videos en Cancún.