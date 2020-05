VIDEO: El Ovni de Chetumal, como en Cancún, es captado por dos personas ¡Insólito!

VIDEO: El Ovni de Chetumal, com en Cancún, es captado por dos personas ¡Insólito!

Hace aproximadamente tres semanas se presentó un evento sin precedentes en Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, un lugar al extremo sur de la entidad federativa y que es frontera con Belice, en este lugar se apreció el avistamiento de un ovni por varios habitantes.

Aquella noche muchas personas pudieron apreciar el misterioso objeto volador no identificado OVNI, que a simple vista se parecía a una estrella grande del firmamento, la cual brillaba demasiado pero no se movía como un avión y tampoco titilaba como una estrella no seguía el curso de estas.

Lo más extraño fue lo que se aprecia cuando se utilizó el zoom de sus aparatos con el que grabaron, pues la estrella automáticamente tomó la forma de una especia de célula o costra en forma de círculo de un extraño y llamativo color verde jade, lo que impresionó a quienes grabaron este impactante momento.

Ovnis aparecen en Chetumal

En los videos se aprecia cómo las personas se asombran al usar el zoom de sus aparatos de grabación, pues al acercarse se nota la verdadera forma muy parecida a algo orgánico en el cielo, y cómo está a una distancia considerable es deducible que su tamaño es grande para poderse ver sin problema desde el nivel del suelo de Chetumal.

En estas mismas fechas se visualizaron en la ciudad de Cancún una gran cantidad de avistamiento de Ovnis, de los que han destacado tres videos en los cuales se aprecian no uno sino varios artefactos con extrañas formaciones en el cielo y finalmente un espiral en llamas que ha llamado la atención.