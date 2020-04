VIDEO: ENORME cocodrilo se ADUEÑA del Malecón Tajamar en Cancún

Un enorme cocodrilo se apoderó del Malecón Tajamar, ubicado en Cancún, cuando decidió dar una caminata nocturna aprovechando que las personas se encontraban en sus casas debido a la cuarentena debido al Covid-19, lo cual fue captado en video por una familia que caminaba cerca del sitio, quedando asombrada y también temerosa al ver este intimidante reptil.

En la grabación de tan solo 29 segundos tomado por una valiente visitante se puede observar al reptil caminando tranquilamente disfrutando de la noche, ignorando por completo a las asombradas, pero también asustados admiradores que en todo momento se desvivían lanzando piropos al cocodrilo.

“Esta increíble el cocodrilo, mira cómo va caminando, la verdad es impresionante poder ver una cosa así, mejor ya terminamos de tomarle el video y nos vamos porque solo salimos a caminar rápido, pero la verdad si esta precioso este animal”, refiere una mujer en la filmación del reptil.

Un cocodrilo apareció en un malecón de Cancún

Al tener a tan solo unos metros al animal en este malecón de Cancún, los presentes captaron como brillaban los ojos del cocodrilo gracias a las lámparas de celulares con las que iluminaban al animal para sacar una buena toma.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

Entre las reacciones de usuarios sobre este video destacan los que hacen referencia a la suerte de los visitantes al estar tan cerca de un cocodrilo y poder verlo de noche.

“Yo tengo años viviendo en Cancún y no he tenido la suerte de ver un animal de estos, ojala y lo pueda hacer porque me parece una experiencia única sobre todo si es de noche y puedes ver cómo sus ojos brillan, pero sobre todo si te puedes llevar ese recuerdo en un video”, refiere una publicación.