VIDEO: Drenan aguas residuales al mar en el hotel The Elements Playa del Carmen.

La manguera estaba conectada del hotel The Elements al mar.

Un video exhibido en la red social Facebook muestra como el hotel The Elements, ubicado en primera Avenida esquina Calle 26, Colonia Centro, Playa del Carmen, colocó una manguera desde sus instalaciones hasta el mar Caribe para tirar aguas residuales, situación que ocasionó un revuelo de críticas en la sociedad playense.

“Ese día que nos hicieron la denuncia, acudimos, ese día llovió y cuando llegamos ahí ya no estaba la manguera ni se encontró el rastro, probablemente la lluvia borró la evidencia, la verdad no sabemos qué tipo de agua se estaba vertiendo ahí”, dijo José Angel Durán, director de Medio Ambiente y Cambio Climático municipal.

Independientemente del tipo de agua que haya sido, explicó, es algo que no puede estar sucediendo; no se puede, ya sea agua potable o de cualquier otro tipo no se puede estar vertiendo en la Zofemat. Así mismo el funcionario aclaró que ante tal situación han decidido realizar un monitoreo constante de la zona.

“El tema ya fue reportado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), aunque en este caso nosotros estamos un poco limitados para revisar algún permiso federal no obra aquí en el municipio lo cual tenemos que esperar para ver si la autoridad competente tiene los permisos o sabe si hay los permisos para cierta obra, porque si nosotros llegamos a clausurar y hay un permiso federal hasta nosotros podemos ser sancionados”, comentó.

Explicó que como autoridad municipal pueden proceder contra el hotel The Elements sin embargo este sitio tiene a su favor que cuenta con todos sus permisos federales, y el municipio no tiene manera de comprobar que no es así, peor aún, el Hotel The Elements cuenta con todos sus permisos municipales expedidos en la administración anterior, por lo que ya deberían conocer todo sobre el cuidado del mar.