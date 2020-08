(VIDEO) Defiende AMLO a Mara de ataques de Luces del Siglo

Aunque López Obrador dijo no entrará en contradicción con la libertad de prensa, se trata de trabajar con ética

El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, tras las calumnias y difamaciones que publicó el diario Luces del Siglo, y pidió no dañar la dignidad de las personas ni hacer linchamientos políticos.

Tras hacer un llamado a que en caso de que existan, se presenten las pruebas contra la alcaldesa de Cancún, el mandatario pidió que se aclaren los señalamientos.

López Obrador llamó a no incurrir en lichamientos políticos y llamó a los medios de comunicación que difunden noticias carentes de sustento a conducirse con ética

“Lo que debemos de cuidar siempre es no dañar la dignidad de las personas, no hacer juicios sumarios, no debe haber linchamientos políticos”, aseveró el presidente López Obrador.

La víspera, la alcaldesa de Cancún fue señalada de estar siendo investigada por la presunta compra irregular de un terreno en la exclusiva zona de Puerto Cancún, a un precio mucho más bajo del real, y el medio Luces del Siglo aseveró que estaba siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Sin embargo, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, desmintió ayer mismo que su oficina esté indagando a la alcaldesa de Benito Juárez, y lamentó que se use a su oficina para denostar a la funcionaria.

A este reclamo se sumó hoy el presidente López Obrador, quien urgió a que si se tienen, se presenten las pruebas junto a la denuncias con las autoridades competentes.

“Se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad, con las pruebas, porque eso es el estado de derecho, tiene que resolver si la personas es culpable o no”, enfatizó López Obrador.

Agregó que aunque no entrará en contradicción con la libertad de prensa, se trata de trabajar con ética.

“A final de cuentas se trata solo de un asunto ético, pero ustedes tienen toda la libertad, todos los ciudadanos, a manifestarnos y a expresarnos, va a ser la autoridad la que va a resolver”, advirtió.

