VIDEO: Con su palo chofer del transporte público de Cancún baja del camión a varios borrachos

VIDEO: Con su palo chofer del transporte público de Cancún baja de su camión a varios borrachos

Por seguir la fiesta cuando salen de sus trabajos, hombres que trabajan en la construcción y hotelería suben chelas escondidas en sus mochilas a los camiones del transporte público en Cancún, para continuar tomando durante su viaje hasta llegar a su casa, lo cual en varias ocasiones ha provocado altercados con los choferes, ya que está prohibido ir bebiendo alcohol dentro de la unidad.

En un video que está causando polémica en redes sociales grabado por un pasajero de la unidad Alfredo V. Bonfil que circulaba sobre la Avenida Colosio se puede ver como se armó la pelea campal cuando el chofer de esta unidad sorprendió a varios sujetos echándose unas chelitas, lo cual provocó la molestia de los pasajeros quienes pedían que los bajaran de la ruta.

Al no querer hacer caso de su indicación, el trabajador del volante se armó de valor y con un palo caminó hasta la parte trasera de su camión para bajar de la ruta a todos los borrachines, los cuales no pusieron mucha resistencia al principio, pero una vez abajo le echaron pleito al chofer.

Fue tanta la adrenalina del chofer justiciero que despachó parejo a todos los hombres ubicados en la parte trasera de la unidad del transporte, motivo por el cual fueron los pasajeros quienes le indicaron quienes eran realmente los hombres enfiestados.

“Vamos para abajo, vamos para abajo, órale para abajo, órale, bájate, bájate, órale a chin… a su mad…”, dice el chofer mientras baja a los borrachos, en ese momento el conductor intenta bajar a otro hombre y los pasajeros le indicaron que no estaba involucrado “No, él no, él no, son ellos, pero él no”, dicen las personas.

En el video se ve como el chofer de la ruta para evitar que los borrachos vuelvan a subir, mientras los ciudadanos le pedían cerrar las puertas de la unidad y arrancarse, dejando ya a los hombres alcoholizados, quienes al final terminaron agarrándose a guamazos entre ellos.