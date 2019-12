VIDEO: Cocodrilo sorprende y pone nerviosos a unos turistas en Cancún

Tremendo susto se llevaron unos turistas mientras caminaban por el Malecón Tajamar, en Cancún, cuando se percataron la presencia de un cocodrilo que los miraba fijamente desde el agua, lo cual les provocó miedo y decidieron alejarse del lugar rápidamente, no sin antes grabar el momento en video para inmortalizar la situación.

En esta grabación de apenas 17 segundos se puede ver desde el principio al reptil mirando fijamente a la cámara del celular sin realizar un solo movimiento, únicamente no le quita la vista de encima a los viajeros, quienes comienzan a manifestarse nerviosos ante tal escena, esto debido nunca habían visto un cocodrilo y menos tan de cerca.

Un cocodrilo les pegó tremendo susto a unos turistas que caminaban por el Malecón Tajamar, en Cancún

Mientras más avanza esta grabación se puede escuchar a la valiente mujer encargada de hacer este video manifestando su nerviosismo y diciendo como le pone los pelos de punta darse cuenta que el cocodrilo no la deja de ver en ningún momento.

“No inventes siento que no me deja de ver ese cocodrilo, la verdad si me pone nerviosa porque siento que en cualquier momento se nos avienta, jajajaj, pero bueno aunque sea unos segundos de video si nos llevamos para que nos crean, jajajaj, ya mejo vámonos antes de que nos vea con cara de desayuno”, refiere la nerviosa turista.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

Las reacciones en las redes sociales por este video no se hicieron esperar y mientras algunos usuarios aplaudieron la valentía de esta mujer, otros criticaron su acción refiriendo no tenía ninguna necesidad de poner su vida en riesgo por sacar un video de segundos tomando a un cocodrilo.

