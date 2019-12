VIDEO: Cocodrilo sorprende a youtuber rusa en Malecón Tajamar de Cancún

1 /2 VIDEO: Cocodrilo sorprende a turista rusa en Malecón Tajamar de Cancún /img/2019/12/06/video_cocodrilo_sorprende_a_turista_rusa_en_malecoxn_tajamar_de_cancuxn0.png

Impactantes imágenes fueron los que se revelaron a través del canal de YouTube de un extranjera rusa que radica en Cancún, esta mujer grabó el momento exacto en que un cocodrilo salió hacia las calles del conocido Malecón Tajamar de esta ciudad, en donde se encontraba el cocodrilo echado en el concreto hidráulico.

El hecho sorprendió mucho esta mujer llamada Natalia Kazarova ya que ella había pasado justamente por eso el mismo lugar apenas unos minutos antes, posteriormente ya estaba allí el cocodrilo al regresar la mirada, la turistas se sintió atraída hacia este enorme animal de aproximadamente dos metros de largo y de imponente aspecto.

Cocodrilo sorprendio a youtuber en Malecón Tajamar

En el video de la mujer rusa, parece quedar maravillada con el cocodrilo y con el contacto cercano que tuvo con este animal de la laguna, el cocodrilo, posteriormente se movió hasta llegar a un costado de la Laguna Nichupté, lugar en donde habitan varios miles de ejemplares de cocodrilo que nadan libremente en este hábitad.

En este 2019, los avistamientos grabados entre cocodrilos y personas o turistas han aumentado, tal vez el desplazamiento de sus hábitats naturales de estos animales prehistóricos, es lo que los obliga a tener contacto con los humanos y la tecnología facilita captar estos momentos, por su parte los cocodrilos no atacarían a un humano mientras estos no se encuentran dentro de su territorio ya que no son parte de su dieta.

Los cocodrilos son animales fascinantes, que tienen una manera peculiar de vivir y de existir en una de las lagunas de agua salada más grande que existe en México, y se localizan en la ciudad de Cancún, sin embargo este punto el cocodrilo llega hasta los manglares que se ubican el malecón tajamar, un área de recreación pública, abierto a toda la familia.

