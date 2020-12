VIDEO: Cocodrilo pasea en la Zona Hotelera de Cancún ¡Increíble!

Mientras daba un paseo por la Zona Hotelera de Cancún, uno de los más grandes atractivos de esta ciudad, un turista se topó frente a frente con un enorme cocodrilo a la orilla de la Laguna Nichupté, y no perdió la oportunidad de inmortalizar el impactante momento en un video que ya cuenta con cientos de visitas en la red.

A sólo unos pasos de distancia, impresionante reptil se deja ver tranquilo y como buscando el sol para relajarse, por lo que el aventurero explorador no tuvo inconveniente en acercarse un poco más para captar de cerca la belleza del cocodrilo.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales no tomaron muy bien este atrevimiento, pues aseguran que pudo terminar en una tragedia ya que los animales salvajes son impredecibles y de una fuerza superior a cualquier ser humano.

"Eso pudo ser una tragedia y terminar mal y luego se andan quejando de que no avisan que hay cocodrilos pero toda la zona hotelera está llena de señalamientos, no entienden la gente imprudente", se lee como respuesta al video que dura apenas unos segundos.

Otro de los comentarios, apunta que como este, otros casos se han registrado en Cancún y no han corrido con tanta suerte, pues incluso afirma que varias personas han sido atacadas y heridas por estos animales: "no han visto videos de cómo no logran controlar la fuerza del cocodrilo y los mata o por lo menos sin un pie o una mano los deja. No hay que hacer eso, mejor observar la belleza de lejos y quedarnos con la imagen en nuestra mente que andar quedando mal por grabar un video para el face".

Cocodrilo es captado paseando en Cancún

La aparición de cocodrilos en Cancún se ha vuelto algo más frecuente, según las filmaciones mostradas por La Verdad Noticias.

Lo que es un hecho, es que es responsabilidad de quienes circulan en el lugar el ser respetuoso y prudente cuando se trata de animales salvajes en su hábitat, pues los accidentes en muchas de las ocasiones se pueden evitar.

