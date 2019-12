VIDEO: Cocodrilo le puso los pelos de punta a más de uno cuando decidió dar un paseo en Cancún

Te imaginas ir caminando por alguna de las calles de Cancún y de pronto darte cuenta que a tu lado avanza lentamente un gran cocodrilo ¿te lo puede imaginar?, bueno quienes no lo imaginaron, más bien lo vivieron, fueron varias personas en malecón Tajamar, las cuales tuvieron los pelos de punta durante varios minutos al observar al imponente reptil, pero esto no los detuvo para inmortalizar el momento en video.

Esta grabación tiene una duración de un minuto con siete segundos, y en ella se puede ver claramente al cocodrilo disfrutando de su caminata vespertina, eso sí, siempre por la banqueta como un buen peatón, mientras un perrito no le deja de ladrar, pero esto en ningún momento parece molestar a nuestro colmilludo amigo.

Te puede interesar: VIDEO: Cocodrilo acecha a turistas que daban un paseo en Cancún

Durante algunos segundo del video este reptil se detiene para observar a su alrededor, además de por momentos sentirse estrella de cine rodeada de paparazzis, por la cantidad de gente tomándole fotos, lo cual no le disgusta e inclusive se podría pensar que le gusta ser el centro de atención.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

Entre las reacciones de usuarios sobre este video destacan los que hacen referencia a la suerte de los visitantes al estar tan cerca de un cocodrilo y poder verlo de noche como muchos de ellos quisieran hacerlo, sin embargo, son pocas personas las que puede presenciar una escena así, pero sobre todo inmortalizarlas en video.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

“La neta yo he vivido más de 20 años en Cancún y nunca me ha tocado ver a un cocodrilo, creo que es cuestión de suerte o de simplemente estar en el lugar correcto, en el momento correcto, espero poder ver uno algún día con mis hijos, pero de lejitos como aquí para no correr peligro, jajajaj”, refiere una publicación en el video.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana