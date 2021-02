VIDEO: Cocodrilo en Cancún se hunde como el Titanic para no ser grabado

No a todos les gusta ser el centro de atención, y si no me creen pueden preguntarle al cocodrilo mostrado en esta grabación captada en Cancún, el cual literalmente prefirió hundirse como el mismísimo Titanic, para ya no ser molestado por todos los turistas que en ese momento se encontraban tomándole fotos o videos, todos ellos emocionados al estar en presencia de tan bello espécimen.

En esta grabación de nueve segundos mostrada en La Verdad Noticias se puede ver desde el inició como un visitante utilizando su celular capta el momento exacto cuando logró encontrarse con este reptil, el cual estaba flotando en el agua de la laguna Nichupté mientras tomando el sol, pero al darse cuenta como lo estaban filmando con celulares los humano decidió mejor hundirse lentamente hasta desaparecer.

Sin lugar a dudas estos visitantes vivieron una aventura mucho mejor a la que podían imaginar, aunque con el hallazgo del cocodrilo flotando en medio de la laguna, también obtuvieron un recuerdo inolvidable, aunque también es importante mencionar cómo hicieron caso omiso de los letreros sobre la presencia de estos depredadores.

En varias ocasiones en este medio de comunicación te mostramos diferentes videos de cocodrilos en Cancún mostrándote diferentes facetas de estos amigos con afilados dientes, mismos que suelen salir en muchas filmaciones de turistas extranjeros.

Las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar en este caso y les pidieron a los visitantes internacionales dejar en paz al cocodrilo, ya que para ellos no está bien molestar al amigo dientón mientras descansa tranquilamente, sobre todo si se encuentra en su hogar.

El cocodrilo por algunos instantes se sintió una estrella de rock al tener a extranjeros grabando su presencia en el lugar, pero como toda buena estrella internacional se fastidió rápidamente de tanta atención.

Cabe destacar que estos videos sobre las apariciones de cocodrilos en varios puntos turísticos del Caribe mexicano se han vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil.

