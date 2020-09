VIDEO: Cocodrilo en Cancún se aparece en céntrico Parque Kabah a un corredor

VIDEO: Cocodrilo en Cancún se aparece en céntrico Parque Kabah

Un video reveló lo que hasta el momento se creía una leyenda urbana, se trata de un famoso cocodrilo en el Parque Kabah, cosa que se había mencionado como algo posible, sin embargo fue grabado por un deportista que asistió a correr a este sitio.

Los cocodrilos y tengo una forma de adaptarse sobresaliente, es por eso que se existe un lugar con agua permanente, es posible que uno de estos poderosos reptiles si cuente en el lugar, esto ocurrió en la ciudad de Cancún cuando se grabó un video en el cual se reveló la existencia de un gran reptil viviendo en el parque Kabah.

Parque Kabah en el centro de Cancún

Como se mencionó anteriormente, esto inició como un mito urbano, en el que algunas personas que suelen correr en el interior de este parque habían visto supuestamente a un cocodrilo, en un principio esto no fue tan creíble, ya que el parque no se ubica ciertamente cerca de la zona del Manglar, si no en medio de la ciudad.

Cocodrilo es descubierto en Parque Kabah

Sin embargo el video captado en esta instalación ha revelado que si existe un cocodrilo en este lugar, el cual por su tamaño no representa algún peligro para los seres humanos, cabe destacar que los cocodrilos de la zona, no ven en el ser humano una presa en potencia por lo que se recomienda que si vas a correr a este sitio y te encuentras frente a este ejemplar, no te acerques.

Cocodrilo en Parque Kabah de Cancún pic.twitter.com/qP37lgUHAt — Ángel Balán (@BalanHerrera) September 6, 2020

Sin duda los cocodrilos son los animales que más fascinan a la gente en la ciudad de Cancún, esto debido a que se encuentran distribuidos en gran parte de la ciudad, incluso existen varias colonias en las que los saurios conviven a escasos metros de distancia en una sinergia urbana y salvaje.