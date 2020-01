VIDEO: Cocodrilo da un paseo por la Zona Hotelera de Cancún y asusta a varios turistas

Mientras se encontraban dando un paseo a bordo de su camioneta por la Zona Hotelera de Cancún, un grupo de turistas quedaron sorprendidos cuando observaron a un enorme cocodrilo caminando por la banqueta, lo cual los dejó además de sorprenderlos, les dio tremendo susto, pero al ser una oportunidad única decidieron bajar la velocidad para poder grabar un video del momento.

En este video de 38 segundos se puede ver como la familia de turistas está disfrutando sus vacaciones en Cancún y decide grabar su recorrido en una camioneta por la carretera que conecta las playas de la Zona Hotelera, cuando de pronto el encargado de realizar esta grabación observa un enorme reptil dando un paseo, muy cerca de la laguna.

Un cocodrilo decidió dar un paseo por la Zona Hotelera de Cancún y les sacó tremendo susto a varios turistas

Derivado de lo anterior se puede escuchar como el asombrado viajero le dice al conductor del vehículo donde se transportaban que baje la velocidad para poder realizar una buena toma en video del enorme reptil, el cual al sentirse observado decidió quedarse inmóvil.

“No manches que increíble esta este lugar, voy a tratar de grabar todo el momento de cuando se meta el sol para mandárselos completo. No mam#%$ creo que ya nos perdimos, no veo el retorno. ¡Para, para, para,paraaaa!, no inventes esta cabr#”& brother, ya mejor vámonos, ya me dio miedo”, refiere el anonadado turistas.

Durante algunos segundo el reptil permanece inmóvil para observar a su alrededor, además de por momentos sentirse estrella de cine rodeada de paparazzis, por la cantidad de gente tomándole fotos y video, lo cual no le disgusta e inclusive se podría pensar que le gusta ser el centro de atención.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

