VIDEO: Cocodrilo aparece por la Zona Hotelera de Cancún y es grabado por los asustados turistas

Mientras se encontraban dando un paseo por la Zona Hotelera de Cancún, un grupo de turistas tuvieron la oportunidad de ver muy de cerca un enorme cocodrilo que los tomó por sorpresa a medio camino.

Lo anterior quedó grabado en un breve video en el que se puede observar al reptil, quien permanece inmóvil y con la mandíbula abierta, como si estuviera listo para atacar a su presa.

La grabación se realizó en el Boulevard Kukulkán de la Zona Hotelera, aunque por la calidad de la imagen no se aprecia el kilómetro exacto donde sucedió, sí se observan a varios coches transitar por esa zona.

Sin lugar a dudas los turistas vivieron una aventura mucho mejor a la que podían imaginar, aunque con el hallazgo del cocodrilo en la orilla de la laguna Nichupté, también corrieron un riesgo innecesario, pues en toda la periferia existen letreros que anuncian la presencia de cocodrilos e incluso señalan que lo recomendable es no acercarse a la orilla o perturbar a un miembro de esta especie.

El video sólo dura 20 segundos, en los que se puede observar a por lo menos dos personas más, una de ellas se trata de una niña que camina de un lado a otro, mientras el cocodrilo observa la escena.

En la descripción al autor escribió: “Paseando por la Zona hotelera nos encontramos un cocodrilo”, mientras que en los comentarios se lee: “Ingaturoña ese cocodrilo, se te duerme el gallo y te hace una emboscada y te jala para el agua y adiós mijos…”; No le hagan confianza a caminar del lado del manglar de día y menos de noche yo mejor me voy de la acera de enfrente o por el camellon”; cuidado no se acerquen a esos animales ai en la zona hotelera uno perdio su brazo”.

