VIDEO: Cocodrilo acecha a turistas que daban un paseo en Cancún

Tremendo susto se llevaron unos turistas que daban tranquilamente un paseo por el Malecón Tajamar, de Cancún, acompañados de unos guías, cuando se dieron cuenta que un cocodrilo los estaba acechando mientras caminaban, lo cual aprovecharon para grabar en video inmortalizar esta situación de miedo.

En este video con una duración de 38 segundos, se puede observar cómo una mujer enciende la lámpara de sus celular al escuchar ruidos entre una zona verde del Malecón y al acercarse para observar, de manera inmediata la luz del móvil iluminó los ojos del reptil que se quedó inmóvil al ser descubierto.

Te puede interesar: VIDEO: Cocodrilo le suelta tremenda mordida a un turista en Tulum

Una de las guías del recorrido explica en la grabación, que el cocodrilo en ningún momento los atacó, únicamente les dio el susto de sus vidas, motivo por el cual únicamente continuó inmortalizando el momento en su celular para presumirlo con sus conocidos cuando esté de regreso en casa.

“Él no está atacando a nadie de nosotros, porque él va a donde quiera ir, es la primera vez que observamos un cocodrilo y ahorita vamos a ver a donde se va, y por eso es necesario que la gente no camine sola por el lugar, ahora debemos hacer poco ruido para que ya se retire tranquilo”, menciona la prestadora de servicios turísticos.

Estos videos de cocodrilos que aparecen en varios puntos turísticos de Cancún se ha vuelto cada vez más comunes, pero algunos de ellos resultan ser diferentes debido a la cercanía del reptil, como en este caso donde atemorizó a quienes realizaron esta grabación.

Entre las reacciones de usuarios sobre este video destacan los que hacen referencia a la suerte de los visitantes al estar tan cerca de un cocodrilo y poder verlo de noche.

Más notas de Quintana Roo AQUÍ

“Yo tengo años viviendo en Cancún y no he tenido la suerte de ver un animal de estos, ojala y lo pueda hacer porque me parece una experiencia única sobre todo si es de noche y puedes ver cómo sus ojos brillan, pero sobre todo si te puedes llevar ese recuerdo en un video”, refiere una publicación.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana