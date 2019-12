VIDEO: Ciudadanos encabritados le parte la máuser a un ratero chillón en Cancún

Un ladrón sintió toda la furia de varios ciudadanos de Cancún luego de ser sorprendido cuando estaba asaltando a una señora, motivo por el cual los cancunenses le dieron alcance y luego de someterlo le dejaron caer una tormenta de trancazos, así como patadas, provocando que esta lacra si pusiera a chillar, situación inmortalizada en este video.

En esta grabación de un minuto con tres segundos, se puede ver desde el inicio al ratero recibiendo unos buenos trancazos por parte de los molestos ciudadanos, quienes lo rodearon y para evitar cualquier intento de fuga, un hombre decide agarrarlo del cabello, mientras los demás le siguen dando hasta con la cubeta.

Tremenda golpiza le dieron los ciudadanos de Cancún a un joven ladrón, quien además fue exhibido en video.

Durante el video se puede escuchar al ratero asegurando a todos que no volvería a cometer un delito y en varias ocasiones les pide a los ciudadanos ser entregado con las autoridades policiacas, pero sobre todo les suplica ya no pegarle porque le duele mucho.

“Ya no lo vuelvo hacer carnal, ya no lo vuelvo hacer, ya lo entendí carnal, pero por favor ya llévenme al bote, ya no me peguen por favor, la neta ya no lo hago carnal, ya no, pero ya por favor, por favor entréguenme a la policía, ya no me peguen por favor”, refiere el ladrón mientras lloraba como niño chiquito.

Ni siquiera el llanto de este ladrón pudo detener la paliza de los enardecidos cancunenses, así como las ofensas de una señora, la cual por sus palabras se puede suponer que fue la víctima del asalto.

“Y date de santos que tu vieja se fue cab”!#!, porque cuando la encuentre le voy a partir su put!”31 madre y vas a ver cómo la vamos a encontrar, es más dime dónde vives”, dice en el video la furiosa mujer.

Este video provocó opiniones encontradas en las redes sociales, ya que algunos cibernautas criticaron la forma violenta de actuar por parte de los ciudadanos y otros usuarios aplaudieron la valentía de estos cancunenses.

