VIDEO: Ciudadanos de Cancún le dan tremenda paliza a dos rateros por querer venderles una moto robada

Ciudadanos de Cancún les dieron tremenda paliza a dos rateros luego de sorprenderlos vendiendo una motocicleta robada días antes, motivo por el cual decidieron rodearlos y después entre todos les dieron una buen lección para que estos lacras piensen mil veces cuando quisieran cometer otro delito.

En el video de 33 segundos se puede observar en el inicio a un hombre de espaldas vestido con una playera color azul sin mangas, bermudas y sandalias, de rodillas sobre uno de los rateros, el cual estaba maniatado, tirado boca abajo sobre el pastizal siendo grabado por otro cancunense furioso.

Dos ladrones recibieron una tremenda golpiza por parte de ciudadanos de Cancún, que los cacharon vendiendo una motocicleta robada

Instantes después el encargado de realizar esta grabación se acerca hasta dónde se encuentra el delincuente sometido para poder grabarle su cara y así exhibirlo en las redes sociales.

Sin que pudieran hacer nada, los rostros de estos rateros fueron mostrados en las redes, mientras que los ciudadanos les recomendaron buscar una forma honrada de ganarse el dinero, sin afectar a terceros.

“Tienes que aprender a ganarte la vida honradamente carnal, ahora ya ni ped”#%, pero la vida no se gana así viejo, eso debes de entenderlo con tu amigo porque no pueden estar afectando a otras personas solamente por ganar dinero de forma fácil, así no es la vida carnal, ahora ya ni modo, les toca pagar lo que hicieron hermano, ni hablar, es la vida que ustedes eligieron”, refiere una de las personas que se encuentran en el lugar.

Este video provocó opiniones encontradas en las redes sociales, ya que algunos cibernautas criticaron la forma violenta de actuar por parte de los ciudadanos y otros usuarios aplaudieron la valentía de estos cancunenses.

“La neta que bueno que les dieron sus trancazos a ese par de lacras, ese tipo de personas no entienden de otra manera y siempre cuando las agarran se quieren hacer las víctimas y se ponen de chillones”, menciona un comentario en redes.

