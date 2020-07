VIDEO: Choferes de combis mañosos en Cancún bajan pasajeros antes de puntos de inspección

Al parecer los choferes de las combis en Cancún no se cansan de ser exhibidos en redes sociales por no cumplir con las medidas de sanidad en sus unidades, llevando hasta 18 pasajeros a bordo, cuando debido a la pandemia el número límite es ocho, pero ahora una denuncia ciudadana acompañada por video, muestra cómo estos trabajadores del volante se han vuelto mañosos y al detectar un punto de revisión bajan a varias personas, esto con el fin de no ser sancionados.

En la grabación difundida principalmente en los grupos de Facebook en Cancún se puede ver el interior de una combi con más de ocho usuarios, varios de ellos parados y algunos sin cubrebocas, lo cual causó molestia entre los usuarios del transporte público que en ese momento viajan en la unidad, pero ante el temor de enfrentar una actitud agresiva del chofer no dicen nada al respecto.

Choferes de combis en Cancún se vuelven mañosos

Se trata de una combi de Cancún perteneciente a la ruta 100 con número 516, la cual no fue sancionada como se debe ya que metros antes de llegar a un punto de inspección colocado sobre la Avenida Portillo, el chofer le pidió a varias personas bajar de la unidad, pero una vez pasado este filtro llenó de nueva cuenta el automotor alcanzado los 17 usuarios a bordo.

Desde hace varias semanas autoridades municipales y del gobierno de Quintana Roo han realizado inspecciones en varios puntos de Cancún, como los ubicados en avenida Tulum, para corroborar que las unidades de transporte público estén respetando el cupo máximo de pasajeros, dentro de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud para prevenir el contagio del Covid-19.

Así mismo, han pedido a los ciudadanos denunciar a cualquier unidad del transporte que no respete las medidas preventivas de salud, las cuales se implementan con el fin de prevenir más contagios del coronavirus.

