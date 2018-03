(VIDEO) Captan a cachorros de Jaguar en Puerto Morelos

La madrugada del domingo fue visto cerca del camino de la ruta de los cenotes, Puerto Morelos, un par de cachorros de Jaguar, ambos fueron grabados por el usuario de Facebook Felix Ortiz Gro que se encontraban en dicho lugar, según la descripción de la publicación. Ángel Balán/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo Los cachorros al parecer no temen a los humanos, lo que los vuelve vulnerables a la caza furtiva que existe en la zona y que amenaza a su especie, es importante respetar a los animales y no molestarlos ya que ellos se encuentran en su habitad natural. Esto nos recuerda que estamos en una zona en donde la fauna aún coincide con la gente, no es la primera ocasión ya que dentro de la población de Cancún se han visto a estos y otros felinos. En caso de ver algún animal que pueda representar peligro para alguna persona, una mascota o ella misma puedes llamar a los bomberos, esta organización cuenta con un escuadrón especializado en el manejo y manipulación de fauna silvestre e incluso abejas, el numero es 9988841202.

