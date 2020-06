VIDEO; Cajera de Cancún niega cobrar a una mujer por ser de la tercera edad

La trabajadora fue condenado en las redes sociales porque no quería cobrar a una persona de la tercera edad y a otros dos clientes. Estos eventos se han registrado en la tienda OXXO frente a la zapatería Pakar, sobre la Avenida José López Portillo en la Supermanzana 62 en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

En el video, la persona que estaba grabando se encontraba al lado de la caja, quejándose de la cajera de que fue discriminada porque no quería atender a tres personas, incluida ella, incluso afirmó que si tenían dinero para pagar el producto, pero la colaboradora del OXXO se negó en varias ocasiones.

La cajera señaló en su defensa que la persona que ingresó al establecimiento no usaba una máscara, sin embargo la víctima afirmó que si estaba utilizando su cubreboca, hasta en el video aparecen testigos que confirmaron lo que la señora estaba diciendo en el video, pero ni con todo eso la empleado quiso cobrar.

VIDEO; Cajera de Cancún niega cobrar a una mujer por ser de la tercera edad

Mientras estaba siendo acusada, la cajera continuó trabajando y gritandole a la dama de la tercera edad, mientras ella seguía cobrando a otros clientes en dos cajas. Los usuarios de las redes sociales expresaron indignación por la actitud de la cajera, aunque algunas personas también criticaron a la dama que estaba grabando.

OXXO se niega a cobrar a una persona de la tercera edad en Cancún

“La actitud de la que grabó tampoco fue lo mejor… eso de ‘ahora los patos le tiran a las escopetas’ me hizo perder credibilidad en ella. Ellos también son personas y muchas veces creemos que están para aguantarnos todo. Desde la entrada dice que debes entrar con cubrebocas, si la gente leyera no tendría por qué ponerse grosera con los que entran sin cubrebocas. Qué es eso lo que tanto le remarcas.” (sic), dijo el usuario Aldo Cruz, a quien no le pareció la actitud de la persona que graba.

Más notas de Quintana Roo aquí

Por otro lado, Liz Rojas apoyó a la persona que subió el video: “Al parecer es uno de los requisitos principales para la contratación del personal de OXXO, la poca amabilidad, la falta de educación, etc. NUNCA TIENEN SERVICIO para depósitos, hasta te hacen caras cuando pides uno… es increíble que una cadena tan grande no cuide ese aspecto tan primordial, LA ATENCIÓN, yo por eso trato de no comprar ahí, a menos que no tenga otra opción.”

Te puede interesar: VIDEO: Fantasma en Oxxo de Cancún les da tremendo susto a trabajadores

Existen muchas quejas en redes sociales contra estas tiendas de conveniencia, pues los empleado son los que tiene la culpa, por su mala actitud y la manera de tratar a los clientes, incluso se han quejado porque al momento de realizar algún depósito afirman que no hay sistema, cuando no es cierto, sólo no quieren realizar el depósito.