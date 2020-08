VIDEO: Cachan a vendedores ambulantes en Cancún soplando en las bolsas donde guardan los cubrebocas

Las redes sociales son hoy en día una herramienta muy importante para realizar cualquier tipo de denuncia ciudadana, ya sea utilizando fotografías o video, como en esta ocasión donde vendedores ambulantes en Cancún son captados justo en el momento donde les están soplando a las bolsas de plástico donde meten los cubrebocas que después venden al público.

Estas imágenes fueron difundidas en Twitter por el usuario Antonio Gómez, quien ubica este hecho en Cancún, sin especificar el lugar exacto.

Vendedores ambulantes de cubrebocas arriesgan salud de ciudadanos

La grabación de 30 segundos captado desde el interior de un automóvil muestra desde el inicio a varios vendedores ambulantes soplando dentro de las pequeñas bolsas de plástico para meter después los cubrebocas, mismos que después venden en diferentes puntos de Cancún.

“Como ven a estos señores que venden cubrebocas, que poca que no les importe la salud de los demás y lo único que quieren es vender, cuando los vi haciendo eso no lo podía creer porque muchas personas prefieren comprar este cubrebocas por económicos y ellos haciendo estas cosas, la verdad no se vale y las autoridades deberían hacer algo al respecto, de verdad gente no andes comprando estas cosas porque ni les sirve y ahí andan arriesgando su salud por ahorrarse unos pesos”, (sic).

Cabe destacar que este tipo de tapabocas son muy solicitados debido a su precio, pero ninguno de ellos cuenta con una certificación sanitaria, sin embargo, al tener imágenes plasmadas en ellos o diferentes colores se vende bien hasta en 50 pesos.

Días atras una denuncia ciudadana sobre este mismo tema exhibió a otros vendedores en Cancún, permitiendo que sus clientes se probaran los cubrebocas y en caso de no quererlo se los aceptaban de vuelta, buscando venderlos de nueva cuenta.

Hasta el momento las autoridades municipales no han realizado ninguna acción al respecto a pesar de los constantes reportes de habitantes respecto a este tema.

Con información de La Verdad Noticias, video de Antonio Gómez en Twitter