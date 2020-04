VIDEO; CFE no respeta acuerdo, inician los cortes de luz en Cancún

A través de un video difundido en redes, se aprecia el momento en el que un agente de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, cortó la luz de un restaurante famoso de la zona centro de Cancún, mismo que suùestamente el dueño del restaurante fue el que grabó el momento, pero el agente a pesar de ser grabado, siguió con su chamba.

El hecho ocurrió ayer por la noche, cuando sorpresivamente la CFE cortó la energía eléctrica de varios restaurantes en el centro de Cancún, frenando su operación pese a un acuerdo con el Gobierno de Quintana Roo para mantener empleos, pues hoy siguen con los trabajos de corte de energía.

Hay que destacar que los restaurantes no son los únicos afectados, pues días atrás, de igual modo, en redes usuarios comenzaron a exhibir los cortes de luz pero en regiones y colonias irregulares, pese a que el gobernador del estado de Quintana Roo, afirmó que no habrá ningún corte, lo que quiere decir que la CFE, no está cumpliendo con su parte.

Esto ha traído inconformidad entre los restaurantes, así como entre vecinos, por lo que se espera que en los próximos días, interpongan una denuncia correspondiente ante la autoridad, por no respetar los acuerdos, además, se supo que ayer vecinos de la Región 260, fraccionamiento In House, acudieron a las instalaciones de la CFE para una aclaración.

En este sentido, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Marcy Bezaleel Pacheco, manifestó su molestia en torno al tema, pues afirma que es una violación a los acuerdos establecidos por el Gobierno del Estado.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad, CFE, no ha dado alguna declaración al respecto, sobre el motivo de los cortes de luz, así como que acuerdos tomaron con el gobierno, lo cierto de todo esto, es que los agentes de la CFE, cortan la luz en horas donde la gente no se da cuenta.