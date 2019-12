VIDEO: Borracho amenaza con hacer explotar una bomba dentro de avión en Cancún

Por andar haciéndose el chistosito y jugar a ser Osama Bin Laden, un borrachito de la tercera edad que esperaba el despegue de su vuelo en Cancún a bordo del avión con destino a la Ciudad de México, fue bajado por el personal de la aerolínea luego de mencionar, de manera imprudente e irresponsable que traía una bomba, la cual haría explotar en caso de no ser tratado como él se merecía.

Lo anterior fue escuchado por los pasajeros de la aeronave ubicados en las primeras filas, así como parte del personal a bordo, quienes de manera inmediata le pidieron al “bromista” bajar de la aeronave por seguridad de todos, situación que fue tomada de la mejor manera por el entonado amigo.

Al no hacer caso de dichas indicaciones, los trabajadores de la compañía aérea le dieron aviso al piloto del avión, quien a su vez pidió el apoyo del personal de seguridad para hacer bajar al teporocho bromista.

Cuando los acompañantes del involucrado en este problema, entre ellos su esposa, se percataron de cómo estaba realmente la situación intentaron convencer al borrachín de bajar por su propia voluntad, pero prevaleció en todo momento la actitud necia del pasajero incómodo.

La actitud molesta y de indignación del enfiestado únicamente provocó que un trabajador le recordará lo sucedido, lo cual respaldó con los testimonios de todos los pasajeros sentados en la parte delantera del avión, lo cuales escucharon cuando el borracho sujeto mencionaba el tema de la bomba.

“Lo que pasó es que está prohibidísimo, pero prohibidísimo que alguien diga que trae una bomba, la gente de aquí adelante lo escuchó, lo escuchó y en verdad que no puedo hacer nada, solo le puedo decir que tienen que bajar”, refiere un trabajador de la aerolínea, a lo cual la pareja del señalado le respondió: “Quién trae realmente una bomba no lo va a decir, esos solo la hacen explotar y ya, pero no nos van a bajar ustedes, nos vamos a bajar como Dios manda”.

