VIDEO: Aparece joven desaparecido en Cancún rodeado de gente armada.

Al parecer se trata del joven secuestrado en Cancún.

Una grabación en video difundida por diversos medios muestra a un sujeto que dice llamarse Maximilano González Rojas, quien podría tratarse del joven desaparecido del antro Distrito Cavana, aunque no se ha confirmado la veracidad de dicha grabación, en el video de casi dos minutos puede apreciarse un hombre con las manos en la espalda, rodeado de gente armada.

A continuación la transcripción del video:

“Mi nombres es Maximiliano González Rojas, el día sábado llegué con unos amigos al antro Distrito Cavana, al final de la noche tuve problemas con ellos para pagar la cuenta y me regresé con un amigo a mi casa a unas pocas cuadras de mi casa cerraron el taxi y nos subieron a mi amigo y a mi.

Estoy en esto por vender drogas para el cártel de Jalisco, el negocio me distribuye el señor Carlos Luna que es mi patrón lo veo cada dos semanas en la carretera Cancún Playa, él maneja una Chevrolet Express blanca, el negocio comenzó hace aproximadamente seis meses con mi papá él fue el que me (inaudible) el contacto se tuvo con su novia que se llama (inaudible) ya que su ex novio era José Luis Camacho el que tenía el contacto con el señor Carlos Luna mis tres amigos y tres dilers se llaman José Alexis Juárez Ramírez que vive en Gran Santa Fe 1, paseos Cataluña, manzana 18, número 13, no tiene unidad para moverse entrega en taxis.

La segunda es Briseida Pizarro que vive en departamentos (inaudible) a un lado de Plaza Outlet, ella se mueve en un Aveo Chevrolet café, la tercera lo hace de vez en cuando se llama Constanza López que vive en Aqua y se mueve en un Minicooper rojo, yo vivía en Estados Unidos y me acabo de regresar hace dos semanas y esto me pasó por estar trabajando para el cártel Jalisco Nueva Generación”.

Hasta el momento no hay pronunciamiento alguno de los familiares o de las autoridades para confirmar o deshechar la autenticidad del material videograbado, por lo que es probable que el joven aún se encuentre con vida.

