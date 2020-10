(VIDEO) Amenaza #LordFonatur, Raúl Bermúdez, a empleado por no poder usar gimnasio

Raúl Bermúdez Arreola, delegado de Fonatur en Quintana Roo, amenazó a un empleado del residencial donde vive, por no poder usar un gimnasio

Raúl Bermúdez Arreola, delegado de Fonatur en Quintana Roo, amenazó al personal de administración de Isla Dorada, por no poder utilizar el gimnasio, porque otros le ganan la reservación.

A través de una grabación que fue dada a conocer este día, el empleado de Fonatur, que ya fue bautizado como Lord Fonatur, fue exhibido por la forma en que trata al empleado de la administración de Isla Dorada, quien en todo momento trata con respeto a Bermúdez Arreola.

#LordFonatur, Raúl Bermúdez Arreola, quiere que le dejen usar el gimnasio

“Te estoy hablando también como autoridad, sí la soy, te lo voy a demostrar. Así como tú eres, te voy a apretar. Con todo el respeto igual, te voy a apretar, te lo digo y de frente. Si te me pones así (…)”, sentenció Lord Fonatur.

El reclamo surgió porque el empleado de Fonatur, ante las restricciones impuestas por las autoridades, incluido el gobierno federal del cual forma parte, han limitado el acceso al gimnasio para 26 personas, para prevenir contagios de coronavirus.

Sin embargo, Bermúdez Arreola se atrevió incluso a pedir que le descontaran el equivalente al gimnasio, y se lo cobren a quienes sí lo usan, entre ellos, reconoció, su propia madre, a quien dijo que le cobren la totalidad de la cuota.

“Ya me aguanté las reglas, ya entendí la pandemia, pero tus reglas ya son exclusivas. Todos los demás condominios, lo sé porque trato con ellos, por mi posición en Fonatur me toca tratar con todos los condominios, ya abrieron sus gimnasios. Con diferentes reglas, pero no exclusivas para 26 personas”, reclamó.

El funcionario cuestionó que siempre sean las mismas 26 personas las que hagan la reservación al gimnasio, y que él, que se levanta a las 4:00 de la mañana, no haya podido reservar, pues siempre le ganan, ya que hay 900 casas en el residencial.

“No me parece que esas mismas 26 personas que tiene derecho y uso las demás 900 casas tengamos que hacer el pago de sus servicios; por lo menos a mi exclúyeme, quiero ir a un gimnasio donde me acepten”, espetó.

Incluso, aseveró que como Quintana Roo está en semáforo amarillo, ya se deberían abrir todos los gimnasios.

“Ya se terminó esa emergencia, ya no estamos en rojo, ¿me entiendes? Tus reglas no pueden ir contra mis derechos ¿Ya me entendiste? Ya se acabó, ya no hay una pandemia que justifique lo que estás haciendo, entonces me voy a amparar”, expresó Bermúdez Arreola, quien tiene a su cargo el proyecto del Tren Maya.

Al final, la grabación, que fue dada a conocer por Observatorio Ciudadano, se convirtió en una prueba de las amenazas que, con prepotencia, lanzó Bermúdez Arreola al personal de administración de Isla Dorada, y hasta pedirle que altere las reglas que privan en el residencial.

“A los 26 cóbrales todos los servicios de los gimnasio y lo de spa, y a los demás quítanos la parte proporcional (de cuota) para ir a los gimnasios donde nos van a aceptar”, expresó el empleado de Fonatur, cuya propuesta, por supuesto no fue aceptada.

