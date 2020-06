Utilizan tarjetas de ayuda para pagar sexo en redes sociales de Cancún

De nueva cuenta quedó evidenciado en las redes sociales de Cancún como algunos habitantes utilizan de una forma realmente inaceptable la ayuda recibida por las autoridades estatales, en esta ocasión en un grupo de Facebook a un hombre se le ocurrió ofrecer su tarjeta de ayuda para pagar por sexo, lo cual fue duramente criticado al considerar como algo reprobable hacer uso indebido a un beneficio que muchos aún quisieran.

En los grupos de Facebook de Cancún debido a la crisis económica generada por la pandemia, han incrementado las publicaciones relacionadas con temas sexuales, inclusive en algunos casos como este publican abiertamente el anuncio donde ofrecen sexo a cambio de dinero, siendo en una de estas donde un hombre tuvo la idea de preguntar si quien había escrito el texto aceptaba tarjetas de ayuda.}

Ofrecen tarjeta de ayuda para tener sexo

La publicación anuncia una promoción donde un “mañanero” de media hora tenía un costo de 150 pesos y el interesado además tenía que poner un lugar en Cancún para tener la relación sexual, agregando el teléfono de la supuesta mujer.

“Hola solo hoy 150 EL MAÑANERO Una sola relación de media hora con lugar”, dice la publicación en el grupo de Facebook.

A este mensaje un hombre interesado responde con la pregunta “¿Aceptas tarjeta de ayuda alimenticia?”, provocando con eso la molestia de muchos quienes también estaban interesados en la publicación.

“No inventes carnal, no te pases de lanza, como andas ofreciendo algo que te dan para que puedas tragar por la situación como esta, si estas de caliente paga con tu dinero y no desaproveches esa tarjeta que muchos quisieran tener para poder alimentar a sus familias, si te interesa esto saca de tu dinero, no seas inconsciente”, (sic).

Cabe recordar que las tarjetas de ayuda están siendo repartidas en todo el estado por parte del gobierno estatal y cada una de ellas tiene 500 pesos para poder adquirir productos de defensa, ayudando a las familias más necesitadas.

